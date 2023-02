Ο θρυλικός Γκράχαμ Νας ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει μετά από επτά χρόνια, ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Now». «Είναι το πιο προσωπικό άλμπουμ που έχω ηχογραφήσει», είπε ο Νας σε ανακοίνωσή του με το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ «Right Now» ήδη να κυκλοφορεί.

Η ανακοίνωση του έβδομου σόλο άλμπουμ του έρχεται μόλις ένα μήνα μετά το θάνατο του Ντέιβιντ Κρόσμπι (David Crosby). Σημειωτέον ο κορυφαίος καλλιτέχνης ο οποίος έκλεισε τα 81 του χρόνια στις 2 Φεβρουάριου έχει εισαχθεί δύο φορές στο «Rock and Roll Hall of Fame», το 1997 με τους CSN&Y και το 2010 με τους Hollies. Ο Νας ανακοίνωσε επίσης μία σειρά από εμφανίσεις του σηματοδοτώντας την 60ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού με τους θρυλικούς Hollies. Με αφετηρία την Πενσυλβάνια τον Απρίλιο η περιοδεία του «Sixty Years of Songs and Stories Tour» θα συνεχιστεί σε διάφορες πόλεις της Αμερικής και θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου στο «The Lobero Theatre» στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Το έβδομο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου μέσω της δισκογραφικής εταιρείας BMG, σε παραγωγή δική του και του Τοντ Κάλντγουελλ (Todd Caldwell), αναφέρει το δημοσίευμα του People.