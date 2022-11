Το μυθιστόρημα της Anne Rice ‘Interview with The Vampire’ βρήκε την τηλεοπτική του στέγη στο AMC και η 1η σεζόν ολοκληρώθηκε. Έχοντας ένα “έτοιμο” κοινό από την ταινία και τα βιβλία η σειρά σημείωσε καλά νούμερα τηλεθέασης και οι κριτικές που λαμβάνει είναι θετικές. Το Interview with the Vampire ακολουθεί την γνώριμη ιστορία μας με ορισμένες αλλαγές στο σενάριο της αλλά δεν απογοητεύει καθόλου. Στην χώρα μας η σειρά ήρθε μέσω του Cosmote Tv όπου θα βρείτε διαθέσιμη την 1η σεζόν.

Ακολουθεί το review της σεζόν από την συντακτική ομάδα του Lordoftheseries.gr

Τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς μας είχαn αφήσει μια θετική επιγευση αλλά έχοντας δει και τα επτά επεισόδια της 1ης σεζόν μπορώ να πω πως η διπλή πρεμιέρα ήταν απλά το επιδόρπιο. Καθόλη την διάρκεια της σεζόν είμαστε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στο τώρα ο Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) δίνει την περίφημη συνέντευξη του στον δημοσιογράφο Daniel Molloy (Eric Bogosian). Κάπως έτσι αρχίζει να του εξιστορείται την ζωή του πριν γίνει βρυκόλακας αλλά και τα πρώτα στάδια της νέας του ζωής αφού γνωρίσει τον δημιουργό του Lestat de Lioncourt (Sam Reid). Μέσα από την συνέντευξη του μαθαίνουμε πράγματα για την μεγάλη αυτή αλλαγή αλλά βλέπουμε και τα νέα δεδομένα στην ζωή του Louis που συχνά βυθίζεται σε θλίψη όταν η νέα του φύση έρχεται σε σύγκρουση με την ζωή που είχε και έχασε.

Ο Louis και ο Lestat ζουν την αιώνια ζωή με μια ερωτική αλλά συνάμα τοξική σχέση. Καθώς ο Louis παλεύει να αποδεχτεί την νέα του φύση νιώθει πως τίποτα δεν θα τον κάνει να αγαπήσει πραγματικά τον Lestat από τον οποίο όμως είναι μαγεμένος με τον δικό του τρόπο. Κάπως έτσι στην ζωή τους θα μπει η Claudia (Bailey Bass) μια νεαρή κοπέλα που θα σωθεί από το πρωταγωνιστικό δίδυμο και θα της χαρίσουν την αιώνια ζωή αλλά ταυτόχρονα την καταδικάζουν να ζει για πάντα ως νεαρή έφηβη. Η Claudia θα φέρει μια περίοδο ηρεμίας στην σχέση του Louis και του Lestat καθώς στο πρόσωπο της θα βρουν ένα παιδί που μπορεί να ολοκληρώσει και να γιατρέψει την σχέση τους. Η Claudia όμως με την σειρά της έχει μια αρκετά επαναστατική φύση και ενώ αρχικά φαίνεται να απολαμβάνει το δώρο που της έχει δοθεί αργότερα καταλαβαίνει πως πρόκειται για μια κατάρα που ουσιαστικά της στερεί μια φυσιολογική ζωή.

Η επανάσταση της θα φέρει περισσότερες εντάσεις από ποτέ και θα κάνει την σχέση Louis και Lestat να φτάσει στα άκρα. Ζώντας από ανάγκη μαζί βλέπουμε μια πραγματικά τοξική και δυσλειτουργική οικογένεια να συνυπάρχει από ανάγκη, άλλες φορές συναισθηματική και άλλες μόνο και μόνο επειδή απλά ο ένας σχεδιάζει τον φόνο του άλλου.

Χωρίς υπερβολές θεωρώ πως η 1η σεζόν της σειράς μας χαρίζει την πιο καλή και ποιοτική σειρά με βρικόλακες που έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό. Το σενάριο ανατρεπτικό και επεισόδιο το επεισόδιο η υπόθεση καταφέρνει να σε απορροφήσει όλο και παραπάνω στην πλοκή της βλέποντας πως γίνεται όλο και καλύτερο.Πέρα από το δράμα όμως που η σειρά πραγματικά χειρίζεται μαεστρικά, υπάρχουν στιγμές που απλά σου κόβουν την ανάσα με το πόσο αποτρόπαια μπορεί να γίνει. Είναι εντυπωσιακό και παράλληλα σε πιάνει απροετοίμαστο για το πόσο έξυπνα χειρίζεται την βίαιη φύση των βρυκολάκων.

Η σκηνοθεσία, η μουσική, τα settings και τα κουστούμια είναι όλα τόσο προσεγμένα και μας μεταφέρουν ακριβώς σε όποια περίοδο εξελίσεται η ιστορία μας. Από την αρχή καταλαβαίνεις πως πρόκειται για μια παραγωγή που δεν έχει αφήσει τις λεπτομέρειες στην τύχη της και αυτό αυτομάτως πιάνει το μάτι του θεατή συνθέτοντας ένα υπέροχο γοτθικό θρίλερ. Η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων σε διχάζει καθώς υπάρχουν στιγμές που τους απεχθάνεσαι και στιγμές που νιώθεις άσχημα για αυτούς. Η ανάπτυξη δε έρχεται με τρόπο σταδιακό αλλά πολλές φορές δραματικό. Η χημεία του Cast είναι φοβερή κλέβουν την παράσταση κάθε φορά που και οι τρείς τους βρίσκονται μαζί στην οθόνη.

Οι Jacob Anderson και Sam Reid ως Luis και Lestat αντίστοιχα είναι εκπληκτικοί από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος. Όταν η Bailey Bass εμφανίζεται ως Claudia πραγματικά καταφέρνει να ταράξει τα νερά τόσο ως χαρακτήρας όσο και ως ερμηνεία. Η Bailey Bass είναι απλά μια αποκάλυψη για την σειρά και η προσθήκη της καταφέρνει να δώσει νέα πνοή και τροπή από την εμφάνιση της και έπειτα.

Το Interview With The Vampire είναι μια σειρά που δεν πρέπει να χάσεις αν σου αρέσει το είδος. Με μόλις 7 επεισόδια καταφέρνει να στήσει τέλεια την ιστορία του σε δύο χρονικές περιόδους και να σε κάνει να ανυπομονείς για την συνέχεια. Το καλό είναι ότι η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν οπότε ευελπιστούμε η συνέχεια να έρθει σύντομα