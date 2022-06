Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο μουσικοσυνθέτης και παραγωγός Desmond Child «βασιλεύει» ως μία από τις πιο επιτυχημένες δημιουργικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο κατάλογος των διακρίσεών του περιλαμβάνει βραβεία Grammy, προτάσεις για Emmy και τραγούδια που έχουν πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Μεταξύ των πιο γνωστών επιτυχιών του τραγούδια διάσημων σταρ, όπως τo «Poison» του Alice Cooper, το «Crazy» των Aerosmith, το «I Was Made for Lovin’ You» των Kiss, τα «Livin’ on a Prayer» και «You Give Love a Bad Name» των Bon Jovi, το «Livin’ la Vida Loca» του Ρίκι Μάρτιν, το «We All Sleep Alone» της Σερ κ.α.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, την οποία όπως ο ίδιος μας αποκάλυψε θεωρεί ως δεύτερο σπίτι του, και προετοιμάζει το «Desmond Child Rocks The Parthenon», μια συναυλία εμπνευσμένη και αφιερωμένη στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 27 Ιουνίου στο Ηρώδειο, με κύριο σκοπό την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μια συναυλία που οραματίστηκε και διοργάνωσε με τους φίλους του, πια, Ηλία Ψινάκη και Φοίβο, και στην οποία έχει δώσει όλη του την ψυχή και το «είναι».

Στη σκηνή του Ηρώδειου συγκεντρώνονται τα πιο λαμπρά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής –Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo, Andreas Carlsson– σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μουσική του Desmond Child και τον ελληνικό πολιτισμό.

Με αφορμή, λοιπόν, αυτήν τη συναυλία, βρεθήκαμε λίγες ώρες πριν τη μεγάλη βραδιά σε μία από τις πρόβες του και μιλήσαμε για τον «ιερό» σκοπό, όπως ο ίδιος τον αποκαλύπτει, του μοναδικού αυτού σόου που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι βρεθούν στο Ηρώδειο τη Δευτέρα, για τους λόγους που αγαπάει την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, το αγαπημένο του ελληνικό νησί στο οποίο, πια, νιώθει «ντόπιος», την άποψή του για την ελληνική μουσική και πολλά άλλα.

-Έρχεστε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Τι σας αρέσει περισσότερο στη χώρα μας και την τοποθετείτε ψηλά στη λίστα σας;

Ερχόμαστε στην Ελλάδα με τον σύζυγό μου, Curtis, εδώ και 15 χρόνια, ήταν 5 χρονών τα παιδιά μας όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο -η οποία αποτελεί πια «σπίτι» για εμάς στην Ελλάδα, πάντα καταλήγουμε σε αυτή. Είναι το δεύτερο «σπίτι» μας. Δεν είμαστε τουρίστες πια, είμαστε μέρος της οικογένειας, τα παιδιά μας μεγαλώσανε παρέα με τα παιδιά του νησιού και κάθε χρόνο μένουμε όλο και περισσότερο. Ο Curtis, μάλιστα, την τελευταία φορά έκλαιγε όταν φεύγαμε, ανυπομονώντας να επιστρέψουμε και πάλι στην Ελλάδα.

-Τι είναι η Ελλάδα για εσάς;

Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ ιδιαίτερη αύρα. Ο αέρας και η άμμος, ο ήλιος και η θάλασσα, είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μέρος στη Γη. Για μένα είναι σαν να βρίσκεσαι σε έναν βράχο και να αναπνέεις τον αέρα και να απολαμβάνεις τη θάλασσα. Σαν να βλέπεις μπροστά σου το όραμα για το τι είναι η Ελλάδα. Και για εμένα η Ελλάδα είναι ένα χαρούμενο μέρος. Αν υπάρχει ποτέ κάτι που να με προβληματίζει σκέφτομαι πως είμαι στο χαρούμενο μέρος μου, στην Ελλάδα.

-Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα είναι ένα σημαντικό και διαχρονικό ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες. Πώς και πότε εμπνευστήκατε τη συγκεκριμένη συναυλία; Γιατί τώρα;

Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε με το Φοίβο, τον μεγάλο αυτό συνθέτη της χώρας σας, μου έλεγε ότι πάντα ήταν θαυμαστής μου από μικρός επειδή εγώ είμαι πολύ μεγάλος (γέλια) και μου πρότεινε να κάνουμε μία συναυλία με τη μουσική μου εδώ στην Ελλάδα. Και άλλοι φίλοι, όμως, όπως ο Ηλίας Ψινάκης και ο Γιώργος Λεμπέσης, μου έλεγαν πάντα «Desmond έλα να κάνουμε μια συναυλία στην Ελλάδα». Ο Φοίβος, λοιπόν, ήταν εκείνος που πρότεινε το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Γιατί αν είναι να κάνεις μια κλασική ροκ συναυλία αυτό είναι το μοναδικό μέρος που πρέπει να την κάνεις. Και κάπως έτσι είπαμε να δώσουμε και μια θεματική στη συναυλία. Σκεπτόμενοι ότι από το stage βλέπεις τον Παρθενώνα, έκανα εν συνεχεία τη σύνδεση ότι πρέπει να αφιερώσουμε το σόου στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είναι ένας πολύ δίκαιος σκοπός και είναι κάτι για το οποίο νιώθω ότι οι Έλληνες υποφέρουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απλά έργα τέχνης, είναι ιερά κομμάτια ενός αρχαίου ναού που βρίσκεται εκεί για χιλιάδες χρόνια, δεν είναι το ίδιο. Ένα άγαλμα εδώ, ένα άγαλμα εκεί. Και γι’ αυτόν το λόγο έχω βάλει όλο μου τον εαυτό σε αυτόν το σκοπό. Γιατί νιώθω τον πόνο του ελληνικού λαού.

-Ποια ήταν η ανταπόκριση των συνεργατών και φίλων σας, σε αυτή σας την πρωτοβουλία; Γνωρίζουν για τον αγώνα της Ελλάδας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα;

Όταν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε μία συναυλία για τη μουσική μου αμέσως σκέφτηκα ποιους θα ήθελα και ποιοι θα μπορούσαν να έρθουν. Ο Alice Cooper περιόδευε στην Ευρώπη και έτσι τον κάλεσα και εκείνος αμέσως είπε «ναι, θα είμαι εκεί». Επίσης, στη σκηνή θα βρεθούν η Μπόνι Τάιλερ, η Ρίτα Γουίλσον, οι The Rasmus, ο Σάκης Ρουβάς και ο Γιώργος Λεμπέσης, η Τάμπιθα Φέαρ, ο Τζάστιν Μπενλόλο και πολλοί άλλοι επιτυχημένοι και αγαπημένοι μου καλλιτέχνες για να ερμηνεύσουν τη μουσική μου.

-Τι αντιπροσωπεύει η Ακρόπολη για εσάς αλλά και για την παγκόσμια κληρονομιά;

Η Ακρόπολη, το Ηρώδειο, ο Παρθενώνας, αποτελούν το λίκνο του πολιτισμού και της κουλτούρας. Κάτι που διαμόρφωσε το τι είμαστε σήμερα, τη σκέψη μας, την επιστήμη, την ηθική μας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό το μέρος είναι ιερό. Είναι ιερά εδάφη. Κάθε χώρα έχει τους εθνικούς της θησαυρούς και τα ιερά μέρη τους. Για την Ελλάδα, που έχει πολλά τέτοια, η Ακρόπολη είναι η λαμπρή δόξα της Αθήνας και της Ελλάδας.

–Στη συναυλία που διοργανώνετε θα συμμετάσχουν και Έλληνες καλλιτέχνες. Ποια είναι η άποψή σας για την ελληνική μουσική και ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος;

Οι αγαπημένοι μου Έλληνες καλλιτέχνες είναι ο Σάκης Ρουβάς και ο Γιώργος Λεμπέσης. Είναι φίλοι μου, άλλωστε. Θα με «σκοτώσουν» αν πω κάτι διαφορετικό (γέλια)! Έκανα ένα άλμπουμ με το Φοίβο και τον Σάκη Ρουβά, αρκετά χρόνια πριν. Στο «Όλα Καλά» ο Φοίβος έγραψε τον ελληνικό στίχο και εγώ τον αγγλικό και συνεργαστήκαμε στη μουσική. Και όλο αυτό το άλμπουμ, μαζί με άλλα τραγούδια όπως το «Disco Girl», ήταν φανταστικά hits για εμένα. Και λατρεύω το γεγονός ότι, πια, οι Έλληνες γνωρίζουν τη μουσική μου. Είναι κάπως σαν «δούναι και λαβείν». Και μου αρέσει πολύ αυτό.

-Το Ηρώδειο ένας σημαντικός χώρος για έναν καλλιτέχνη. Πώς αισθάνεστε που θα βρεθείτε σε ένα θέατρο-σύμβολο, με τόσο σπουδαία ιστορία;

Η επιλογή του Ηρώδειου για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι φυσικά συμβολικός, όμως για τον σκοπό μας -την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα- είναι πολύ ουσιαστικός. Είναι η Eπανένωση του Παρθενώνα. Αυτό σκεφτόμαστε εμείς, τουλάχιστον, που αποτελούμε την ψυχή αυτής της συναυλίας. Όλα πρέπει να επιστρέψουν πίσω και πιστεύω ότι γι’ αυτόν το λόγο η συναυλία στο συγκεκριμένο μέρος, όπου οι «Μεγάλοι», όπως η Μαρία Κάλλας, η Νάνα Μούσχουρη, ακόμη και ο Φρανκ Σινάτρα, εννοώ οι καλύτεροι των καλύτερων, έχουν δώσει παραστάσεις, έχει ένα επιπλέον νόημα.

-Τι θα δούμε το βράδυ της 27ης Ιουνίου στο Ηρώδειο;

Ο σκηνοθέτης μου, Φωκάς Ευαγγελινός, έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο σετ που δεν έχει επαναληφθεί προηγουμένως στο Ηρώδειο. Στη σκηνή θα είναι, φυσικά, μια ροκ μπάντα, οι τραγουδιστές, εγώ, h Athens Philharmonia Pop Orchestra, ένα μπλε πιάνο, custom made λόγω της Ελλάδας, ενώ και το κοστούμι μου θα είναι, επίσης, μπλε αφιερωμένο στην Ελλάδα. Και στο τέλος όλα θα γίνουν λευκά. Αφιερωμένα όλα στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αν πάει να τα δει κανείς τώρα ανατριχιάζει γιατί νιώθει ότι κλαίνε και τα ίδια εκλιπαρώντας «επιστρέψτε μας σπίτι».

-Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα αυτής σας της προσπάθειας;

Πρόσφατα ακούσαμε ότι η Βρετανία και η ελληνική κυβέρνηση άρχισαν να συζητάνε. «Άνοιξε η πόρτα» για την πιθανότητα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και εμείς, ως πολίτες του κόσμου, νοιαζόμαστε και υψώνουμε τις φωνές μας να ενθαρρύνουμε μια θετική έκβαση της υπόθεσης. Γι’ αυτό όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα είναι στη σκηνή να τραγουδάνε για τον Παρθενώνα.

-Έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες κατά την διάρκεια της τεράστιας καριέρας σας. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνεργασία την οποία θα χαρακτηρίζατε ως ξεχωριστή;

Αγαπώ τον Alice Cooper. Eίναι ένας από τους πιο ευγενικούς και όμορφους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Όταν συνεργάστηκα μαζί του για πρώτη φορά μου εξήγησε «Κοίτα δεν είμαι ο Άλις Κούπερ, το πραγματικό μου όνομα είναι Βίνσεντ Ντέιμον Φουρνιέ. Η μπάντα μου ονομαζόταν Άλις Κούπερ και από τότε όλοι άρχισαν να με αποκαλούν Άλις». Έτσι, αν το δεις με μια πιο προσεκτική ματιά καταλαβαίνεις ότι πρόκειται στην ουσία για έναν χαρακτήρα. Κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Γιατί ο Άλις μπορεί να κάνει κάτι, ενώ ο Βίνσεντ όχι! Και επειδή οι άνθρωποι πάντα αγαπάνε τους «κακούς», όλοι είναι ευτυχισμένοι. Και η Bonnie Tyler, η οποία επίσης θα βρίσκεται στη σκηνή του Ηρώδειου τη Δευτέρα στο «Desmond Child Rocks The Parthenon». Έχουμε κάνει πολλή μουσική μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ξεχωριστές φωνές της εποχής μας. Έρχεται στο στούντιο πλήρως προετοιμασμένη, δεν χρειάζεται ποτέ να κοιτάξει τους στίχους, τα αποτυπώνει όλα στη μνήμη της. Και όταν τραγουδάει, το κάνει με την ψυχή της. Όλα όσα τραγουδάει. Και αυτό είναι η τέχνη μας. Για εμένα η Bonnie Tyler είναι η «βασίλισσα» του Rock and roll.

-Μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, υπάρχει κάτι που δεν έχετε κάνει και θα θέλατε να κάνετε;

Το «Desmond Child Rocks The Parthenon» είναι η μοναδική στιγμή στην καριέρα μου μέχρι σήμερα που εγώ θα είμαι ο σταρ στη σκηνή. Μου αρέσει που, έτσι, μου δίνεται η ευκαιρία να τραγουδήσω περισσότερο, γιατί σε όλη μου την ζωή ήμουν εκείνος που έγραφε τις επιτυχίες των τραγουδιστών, σαν να είμαι δηλαδή ο κομμωτής των σταρ (γέλια). Αλλά με το να μπορώ να τραγουδήσω και να δώσω την ψυχή μου στο κοινό με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα. Μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ μαζί τους και να τους δώσω την καρδιά μου. Μου αρέσει να τραγουδώ περισσότερο. Αυτό μου έχει λείψει τόσα χρόνια.

-Με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε μελλοντικά;

Μου αρέσει πολύ η Adele, οι Duran Duran, η Dua Lipa. Υπάρχει πολύ μέλλον, ακόμα, για εμένα πιστεύω. Και είμαι ανοιχτός σε νέες συνεργασίες. Έτσι, αν μας βλέπεις Αντέλ τηλεφώνησέ μου (γέλια)!