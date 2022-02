Ο Φοίβος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης (17/2) σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Ο κορυφαίος συνθέτης αφηγήθηκε τη διαδρομή του και το πώς άφησε την Νομική για να κυνηγήσει τα όνειρά του και να ασχοληθεί με τη μουσική. Οι καλλιτέχνες που τον πίστεψαν, τα τραγούδια που άφησαν εποχή και η αιτία του καλλιτεχνικού του διαζυγίου με τη Δέσποινα Βανδή.

«Πάντα είμαι ανασφαλής, ένας καλλιτέχνης δεν απαλλάσσεται ποτέ από την ανασφάλειά του. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω δικηγόρος, μπήκα από τους πρώτους στην Νομική. Είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω ντράμερ σε σκυλάδικο. Υπήρχε μια φημολογία κόντρας με τον Νίκο Καρβέλα, δεν ίσχυε τίποτα. Οι πρώτες επιτυχίες ήρθαν με την Καίτη Γαρμπή, είναι λίγο θολή αυτή η εποχή» εξομολογήθηκε ο Φοίβος.

Η συνεργασία και το «διαζύγιο» με την Δέσποινα Βανδή

Η έκπληξη της εκπομπής ήταν η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τον Φοίβο και για την «χρυσή» εποχή που συνεργάστηκαν: «Όλες τις μεγάλες μου συγκινήσεις τις έχω ζήσει με τον Φοίβο, μαζί με τον Φοίβο. Στη φάση που συναντηθήκαμε ήταν ήδη επιτυχημένος. Δεν μπορούσα να φανταστώ τα πράγματα που θα ακολουθούσαν. Η σχέση μας ειλικρινής, ζεστή… Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να γίνει σκληρός, αλλά δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη από πίσω. Οι δίσκοι μας ήταν πάντα πολυμορφικοί, εκείνος μπορούσε να γράψει τα πάντα και εγώ αισθανόμουν ότι μπορώ να πω τα πάντα. Κάναμε μεγάλες επιτυχίες σε όλα τα είδη. Η κορυφαία μας στιγμή ήταν ο δίσκος «Γεια», ένας από τους εμπορικότερους δίσκους στην ελληνική μουσική.

Σε αγαπάω πολύ, μπορεί να έχουμε χαθεί τα τελευταία χρόνια αλλά σε έχω στην καρδιά μου πάντα. Ήμασταν παντρεμένοι μουσικά 15 με 16 χρόνια. Θέλω μόνο τα καλύτερα για σένα, για την Αμαλία, για τα παιδιά σου. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, που ξέρω ότι είσαι. Έτσι να συνεχίσεις…» εξομολογήθηκε η Δέσποινα Βανδή.

Ο λόγος του «χωρισμού» τους

Ο συνθέτης πήρε στη συνέχεια τον λόγο για να μιλήσει και αυτός με τη σειρά του για τη συνεργασία τους: «Η Δέσποινα Βανδή ήταν η επαγγελματική μου σύζυγος. Τα αισθήματα με την Δέσποινα είναι αμοιβαία, όσα είπε στο βίντεο, εξακολουθώ να τα αισθάνομαι και εγώ για εκείνη. Φαντάζεσαι να τρως κάθε μέρα επί 17 χρόνια μακαρόνια με κιμά; Δεν θα ήθελες κάποια στιγμή να δοκιμάσεις ένα άλλο φαγητό; Είναι τόσο απλό. Η Δέσποινα ήθελε να δοκιμάσει κι άλλα πράγματα. Είναι κατανοητό, ανθρώπινο. Εγώ είμαι διαφορετικής λογικής, πιο επαγγελματικής. Είμαι του δόγματος ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Εγώ είμαι πιο σταθερός. Ο καλλιτέχνης θέλει να ψάχνεται και πολύ καλά έκανε» τόνισε ο Φοίβος για την αιτία που σταμάτησε να συνεργάζεται με τη Δέσποινα Βανδή.

Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Αμαλία

«Η γυναίκα μου δεν ακούει καθόλου ελληνικά και δεν θέλει να ακούει γιατί συνέχεια τσακωνόμαστε. Μου λέει ότι δεν είναι κατάλληλη για αυτή τη μουσική. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ήταν στις δημόσιες σχέσεις της Sony, έτσι γνωριστήκαμε. Έπαθα πλάκα όταν είδα την Αμαλία πρώτη φορά. Μετά από χρόνια έγινε κάτι…» εξομολογήθηκε για τη σύζυγό του και αποκάλυψε ότι σε αυτή οφείλεται το «Gucci Φόρεμα».

Το παρασκήνιο πίσω από το «Gucci Φόρεμα»

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε σε live μετάδοση στην εκπομπή και μίλησε για τον συνθέτη των επιτυχιών.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Φοίβο πώς εμπνεύστηκε το «Gucci Φόρεμα» με τον συνθέτη να αποκαλύπτει:

«Αυτό το οφείλω στη γυναίκα μου» είπε αρχικά ο Φοίβος και συνέχισε:

«Είχα ξεκινήσει να γράφω το τραγούδι και είχα γράψει έτσι σοβαρό και κοινωνικό στίχο. Κατέβηκε στο studio μου κάποια στιγμή και της το έβαλα να το ακούσει να μου πει τη γνώμη της και η απάντησή της ήταν “τι κοτσάνα είναι αυτό; Άχρωμο, άοσμο και άγευστο, δεν μου λέει τίποτα”. Μου λέει “γράψε τίποτα, άκου κανένα ραπ τραγούδι από τις επιτυχίες, ξύπνα λίγο, ποιον αφορά αυτός ο στίχος;” Τέλος πάντως, και ήταν τότε, δεν θυμάμαι, μια μεγάλη επιτυχία, “φαίνεται ωραία in that Gucci bikini” (σ.σ. το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, I know what you want με τον ράπερ Busta Rhymes), πολύ γνωστό κομμάτι, μου έβαλε, το άκουσα και αυτό και μου κόλλησε αυτό το Gucci και λέω θα στήσω ένα κομμάτι πάνω σε Gucci εφόσον οι ράπερ χρησιμοποιούν μάρκες και έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνει τόσος μεγάλος χαμός με τα δυτικά προάστεια», συμπλήρωσε ο συνθέτης.