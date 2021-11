Μαντάρα τα έκανε ένας αυστραλός δημοσιογράφος στη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης με την τραγουδίστρια Adele για το νέο της άλμπουμ. Μάλιστα, ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει όσα συνέβησαν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Ο παρουσιαστής του Weekend Sunrise στο Channel Seven, Matt Doran, και ένα συνεργείο πέταξε για το Λονδίνο για τη στυνέντευξη με την τραγουδίστρια. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πακέτου ενός εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας, που περιλάμβανε δικαιώματα να προβληθεί η ειδική συναυλία Adele’s One Night Only. Θα ήταν η μοναδική συνέντευξη της τραγουδίστρια σε μέσο της Αυστραλίας, σύμφωνα με τον Guardian.

O Doran όμως ομολόγησε στη διάρκεια της συνέντευξης ότι είχε ακούσει μόλις ένα κομμάτι από το τελευταίο της άλμπουμ, με αποτέλεσμα η συνέντευξη να καταλήξει σε φιάσκο. Μάλιστα, η Doran απαγορεύει να προβληθεί η συνέντευξη. Ο ίδιος ο Doran είπε ότι δεν είχε δει το email με το άλμπουμ της τραγουδίστριας.

Ο ίδιος δήλωσε στο Australian ότι δεν είχε ιδέα ότι είχε στην κατοχή του το άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή, δύο εβδομάδες περίπου μετά το ταξίδι του στο Λονδίνο.

«Ήταν μια παράβλεψη και όχι ένα εσκεμμένο σνομπάρισμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό email που δεν έχω δει», τόνισε.

Η Daily Telegraph μετέδωσε, μετά την αποκλειστική συνέντευξη, ότι η Αντέλ τον ρώτησε τι πίστευε για το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της. «Δεν το έχω ακούσει», φέρεται να απάντησε εκείνος.

Ο Doran λέει ότι “κάπως» έχασε το μέιλ, αρνείται όμως τις αναφορές ότι η τραγουδίστρια ενοχλήθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη.

«Η Αντέλ δεν αποχώρησε εκνευρισμένη. Στην πραγματικότητα, η συνέντευξη που επρόκειτο να διαρκέσει 20 λεπτά κράτησε τελικά 29» ανέφερε ο δημοσιογράφος. «Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης ήταν για το άλμπουμ. Της είπε ότι είχα το προνόμιο να ακούσω το Easy on Me, αλλά όχι τα άλλα τραγούδια».