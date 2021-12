Πλέον είναι σχετικά εύκολο να προβλεφθεί ποιες ταινίες θα σπάσουν ταμεία στο box office. Κάθε τόσο ωστόσο στην ιστορία του κινηματογράφου έρχεται και ένα αριστούργημα που για πολλούς και διάφορους λόγους απέτυχε πλήρως εισπρακτικά

Με τα χρόνια, υπήρξε ένας εκπληκτικός αριθμός ταινιών που δυσκολεύτηκαν, ή πράγματι απέτυχαν, να ανακτήσουν τον προϋπολογισμό τους, κερδίζοντας άδικα την ετικέτα «box office flop».

Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς γιατί ταινίες όπως το Children of Men, ο Πολίτης Κέιν, ή το Fight Club στην αρχή πάλεψαν πάρα πολύ για να τραβήξουν το κοινό στα σινεμά. Τις περισσότερες φορές όμως η ποιότητα λάμπει και η ταινία βρίσκει τελικά τον δρόμο της προς τη λατρεία του κοινού και τα έσοδα από τις εισπράξεις.

Ας δούμε λοιπόν δέκα ταινίες οι οποίες άφησαν ένα τεράστιο στίγμα στην ιστορία του σινεμά, αλλά η αρχική παρουσία τους στο box office ήταν τραγική.

Πολίτης Κέιν (1941)

Η ταινία του Όρσον Γουέλς, Πολίτης Κέιν, που από πολλούς θεωρείται η καλύτερη όλων των στην ιστορία του κινηματογράφου, απέτυχε να τραβήξει το κοινό στις αίθουσες στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Δεν κατάφερε καν να αναπληρώσει το κόστος της στο box office και έχασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας από το (επίσης εξαιρετικό) How Green Was My Valley.

Blade Runner (1982)

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια σημαντική ταινία όπως το Blade Runner θα αποτύγχανε τη στιγμή της κυκλοφορίας της. Αυτό ακριβώς συνέβη όμως με το φιλμ επιστημονικής φαντασίας του Ridley Scott. Μετά από μια άτονη έναρξη στις ΗΠΑ, η ταινία απέδειξε ότι δυναμική χάρη στο παγκόσμιο κοινό και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα. Ωστόσο, κέρδισε μόνο 10,5 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον προϋπολογισμό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (1994)

Αυτή η μεταφορά του Stephen King θα μπορούσε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα «τοπ 250» του IMDb, αλλά ήταν μια απογοήτευση στο box office κατά την κυκλοφορία, καθώς κέρδισε μόνο 16 εκατομμύρια δολάρια κατά την αρχική της προβολή. Αργότερα θα επανακυκλοφορούσε και θα κέρδιζε 58,3 εκατομμύρια δολάρια.

Fight Club (1999)

Υπήρχε κάτι σαν διαμάχη γύρω από το Fight Club του David Fincher τη στιγμή της κυκλοφορίας της, λόγω φημών ότι σε στελέχη του στούντιο δεν άρεσε το τελικό προϊόν. Εξαιτίας αυτού, τα αφεντικά μείωσαν την προγραμματισμένη εκστρατεία μάρκετινγκ σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις προβλεπόμενες κακές εισπράξεις. Μετά από λίγο καιρό ωστόσο διαψεύστηκαν πανηγυρικά.

Man on the Moon (1999)

Αυτή η ταινία του Jim Carrey από τον Miloš Forman κατέληξε να κοστίσει πολλά χρήματα στη Universal μιας και απέτυχε να επιστρέψει το συνολικό budget της ταινίας που κυμάνθηκε μεταξύ 52 και 82 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2017, τα πλάνα από τη δημιουργία της ταινίας μετατράπηκαν στο ντοκιμαντέρ Jim & Andy: The Great Beyond, το οποίο κατέγραψε τη μεταμόρφωση του Carrey στον κωμικό Andy Kaufman.

Mulholland Drive (2001)

Το εξαιρετικό φιλ του David Lynch, Mulholland Drive, θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, αλλά ήταν τόσο δύσκολο να κυκλοφορήσει στην αγορά που δεν κατάφερε να επιστρέψει τον προϋπολογισμό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ούτε κατά διάνοια.

Donnie Darko (2004)

Η ταινία Donnie Darko κέρδισε λίγο περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Ένας αξιοσημείωτος λόγος για την αποτυχία του ήταν πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι η καμπάνια μάρκετινγκ επικεντρώθηκε στη σκηνή που περιελάμβανε συντριβή του κινητήρα ενός αεροπλάνου λίγες εβδομάδες πριν από την 11η Σεπτέμβρη.

Children of Men (2006)

Ενώ τώρα θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, το δυστοπικό θρίλερ του Αλφόνσο Κουαρόν, με πρωταγωνιστή τον Κλάιβ Όουεν, δεν κατάφερε να κερδίσει τα λεφτά του πίσω στο box office κατά την κυκλοφορία του το 2006.

Hugo (2011)

Η όμορφη οικογενειακή ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν μια εμπορική αποτυχία, με εισπράξεις μόλις 185 εκατ. δολαρίων έναντι του προϋπολογισμού της που κυμαινόταν από 150 μέχρι170 εκατ. ). Πέντε χρόνια αργότερα, θα είχε άλλη μια αποτυχία με το Silence, που κατά συνέπεια έκανε τα στούντιο επιφυλακτικά να επενδύσουν στα μελλοντικά έργα του σκηνοθέτη. Ο Σκορσέζε έκανε το άλμα στις πλατφόρμες streaming, κυκλοφόρησε το The Irishman στο Netflix το 2019.