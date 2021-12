Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν οι αγαπημένες σας ταινίες αν οι πρωταγωνιστές ήταν άλλοι; Θα είχαν γνωρίσει την επιτυχία που τελικά γνώρισαν; Θα γέμιζαν σινεμά και τσέπες παραγωγών παγκοσμίως; Σκεφτείτε για παράδειγμα την ταινία Seven (1995) με τον Brad Pitt τον Morgan Freeman, την Gwyneth Paltrow και τον Kevin Spacey, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πόσο πολύ διαφορετικό θα ήταν το φιλμ αν κάποιος από αυτούς τους χαρακτήρες αρνούνταν τον ρόλο του;

Όπως λέει και η παροιμία, τα σκουπίδια ενός ανθρώπου είναι ο θησαυρός ενός άλλου. Ας δούμε κάποιους εμβληματικούς αστέρες του Χόλιγουντ που απέρριψαν ρόλους και συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων σε ταινίες επιτυχίας. Και μέσα από αυτή τη λίστα θα καταλάβουμε ότι οι ηθοποιοί που εν τέλει έπαιξαν στις ταινίες δεν ήταν οι πρώτες επιλογές των δημιουργών.

1 – Russell Crowe: Lord of The Rings

Αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο ευέλικτους ηθοποιούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Russel Crowe έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό αξέχαστων ταινιών στο ενεργητικό του. Η πρώτη του ταινία Gladiator τον έβαλε στη λίστα των περιζήτητων. Ένα τέτοιο πρόσωπο που κυνήγησε τον Crowe ήταν ο Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος σκηνοθέτησε την Τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Σύμφωνα με πηγές, ο Russel Crowe προσφέρθηκε να παίξει τον ρόλο του Άραγκορν (αργότερα δόθηκε στον Βίγκο Μόρτενσεν) αλλά εν τέλει αρνήθηκε γιατί θεώρησε ότι η προσφορά δεν ήταν αρκετά καλή. Αυτή περιελάμβανε το 10% των κερδών του έργου, καθιστώντας το μια απόφαση που θα του απέφερε 100 εκατομμύρια δολάρια.

2- Angelina Jolie: Gravity

Αν και η Sandra Bullock έκανε καταπληκτική δουλειά ως πρωταγωνίστρια μαζί με τον George Clooney στο επιστημονικής φαντασίας/θρίλερ, δεν ήταν η αρχική ηθοποιός για τη δουλειά. Στην πραγματικότητα, στην Angelina Jolie προσφέρθηκε ο ρόλος της πρωταγωνίστριας. Ωστόσο, έχασε την ευκαιρία λόγω ενός άλλου έργου (Maleficient) στο οποίο εργαζόταν ταυτόχρονα. Το Gravity είχε τεράστια επιτυχία, με 723 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το πέρασμά της θα περιελάμβανε ένα τσεκ 70 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αντ’ αυτού πήγε στην Bullock.

3 – Leonardo DiCaprio: American Psycho

Όταν σκέφτεστε μια ταινία όπως το American Psycho, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον να αντικαθιστά την υποκριτική ιδιοφυΐα του Christian Bale. Η αλήθεια πίσω από τη δημιουργία αυτής της slasher ταινίας είναι ότι και οι δύο, η σκηνοθέτις Mary Harron και ο Christian Bale, επρόκειτο να αντικατασταθούν από τον Leonardo DiCaprio και τον σκηνοθέτη Oliver Stone.

Ωστόσο, ο DiCaprio ήταν ακόμα ένας έφηβος που μόλις είχε τελειώσει την εμβληματική ταινία του Τιτανικού και αποθαρρύνθηκε από το να αναλάβει τον ρόλο λόγω της ακραίας βίας κατά των γυναικών. Μόλις ο DiCaprio συμφώνησε ότι ο ρόλος ενός ψυχοπαθούς δολοφόνου δεν ήταν καλός, απέρριψε τον ρόλο, μαζί με 21 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια οι παραγωγοί επέστρεψαν στο αρχικό τους καστ και έτσι γεννήθηκε το American Psycho.

4 – Will Smith: The Matrix

Ο Will Smith έχει ένα μεγάλο παλμαρέ από ταινίες δράσης και επιστημονικής φαντασίας, όπως Hancock, I-Robot, Independence Day και I Am Legend που έχει πρωταγωνιστήσει. Με ένα βιογραφικό τόσο πλούσιο, θα ήταν απολύτως λογικό οι παραγωγοί του The Matrix να του πρόσφεραν πρώτα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Neo. Αλλά τι θα τον έκανε να απορρίψει μια τόσο επαναστατική ταινία, πόσο μάλλον τον προκαταβολικό μισθό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων συν τα κέρδη των 35 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office; Σύμφωνα με τον Will Smith, οι σκηνοθέτες δεν του έδωσαν την ιδέα με τρόπο που να φαινόταν ελκυστικός και έτσι δεν μπορούσε να την καταλάβει.

5 – Keanu Reeves: Speed 2:Cruise Control

Σε αυτό το σημείο, ας πάρουμε ένα λεπτό για να σκεφτούμε αν είναι ασφαλές να πούμε ότι όποια ταινία κι αν παίρνει μέρος Keanu Reeves αξίζει τον χρόνο μας. Ναι αξίζει. Έτσι, όταν το Speed κυκλοφόρησε το 1994 με πρωταγωνιστές τους Reeves και Sandra Bullock, έκανε θραύση και εξακολουθεί να θεωρείται κλασική ταινία δράσης μέχρι σήμερα. Για τον Keanu Reeves, το σενάριο δεν ήταν αρκετά δελεαστικό για να κολλήσει. Έτσι, όταν του προσφέρθηκαν 12 εκατομμύρια δολάρια για το σίκουελ, Speed 2: Cruise Control (1997), αρνήθηκε.

6 – Matt Damon: Avatar

Όταν ακούτε για ταινίες όπως το The Bourne Identity, το Jason Bourne και το Ocean’s Eleven, το όνομα που μπορεί να έρθει άμεσα στη μνήμη είναι του Matt Damon. Υπήρξε ένας εξαιρετικά παραγωγικός ηθοποιός σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με πολλά βραβεία. Αλλά όταν είστε τόσο απασχολημένοι όσο ο Matt Damon στον κλάδο, υπάρχουν στιγμές που το πρόγραμμά σας δεν επιτρέπει. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν του προτάθηκε ο ρόλος του Jake Sully στην ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας, Avatar. Η ταινία κατέληξε να έχει εισπράξεις 2,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office και ο Matt Damon θα είχε κερδίσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια.

7 – Hugh Jackman: James Bond (Casino Royale)

Ο Daniel Craig αντιπροσώπευε το νέο πρόσωπο του James Bond: Μια πιο εκλεπτυσμένη, κομψή και θανατηφόρα εκδοχή του Βρετανού μυστικού πράκτορα M16. Τι θα γινόταν όμως αν δεν ήταν ο πρώτος εκλεκτός; Δεν ήταν. Προσπαθήστε να οραματιστείτε τον Wolverine ως τον αινιγματικό μυστικό πράκτορα. Σωστά! Ο Hugh Jackman είχε την πρώτη πρόταση για τον ρόλο σε αντικατάσταση του Πιρς Μπρόσναν. Τελικά, ο Jackman αρνήθηκε την προσφορά, δηλώνοντας ότι μεταξύ των X-Men της Marvel και της ταινίας Wolverine, δεν θα είχε χρόνο για κανέναν άλλο ρόλο. Επιπλέον, ένιωθε ότι τα σενάρια ήταν εξωφρενικά και «έπρεπε να είναι πιο σκληρά και αληθινά». Αν ο Jackman είχε αποδεχτεί τον ρόλο, θα είχε βγάλει 82,4 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε ταινίες.