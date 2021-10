Είναι περίεργο πως πολλές φορές συνδέουμε ένα ηθοποιό με τον ρόλο του και όμως δεν γνωρίζουμε τίποτα για την ζωή του. Δεν ξέρω για εσάς εμένα πάντως μου συμβαίνει συχνά…

Μετά το πολυαγαπημένο Lucifer και αφού έκατσε στο top 10 του ελληνικού Netflix για πάνω από ένα μήνα, ήρθε η σειρά του You. Φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυο σειρές γιατί είναι εντελώς διαφορετικές χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την τρελή τους επιτυχία. Έτσι σκαρφαλώνοντας στην δεύτερη θέση για περισσότερο από δυο βδομάδας τοYou ήρθε για να μείνει.

Όσοι παρακολουθείτε την σειρά ξέρετε ήδη τον πρωταγωνιστή της και δεν είναι άλλος από τον Τζόν. Ο τύπος πραγματικά είναι καταπληκτικός. Δεν είναι ο άνδρας που θα έπεφτα στο πάτωμα για εκείνον σίγουρα, σε κρατάει όμως με τον μοναδικό τρόπο που παίζει . Έτσι αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να τον γνωρίσουμε καλύτερα μιας και από ότι φαίνεται θα μας απασχολήσει για αρκετά χρόνια ακόμα.

Ο Πεν Ντέϊτον Μπάντζλι (Penn Dayton Badgley), όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr είναι Αμερικανός γέννημα θρέμμα . Είναι γνωστός για το ρόλο του στη σειρά gossip girl στο ρόλο του Νταν Χάμφρεϊ. Μην με ρωτήσεις αν το ήξερα γιατί αλήθεια δεν τον είχα ξανά δει πριν το You . Από ότι φαίνεται όμως έχει παίξει σε πολλές σειρές μικρούς ρόλους αλλά σε κάποιες ταινίες. Μια σειρά ας πούμε που έπαιξε και ποτέ δεν τον είχα συνδέσει είναι το The twilight Zone επεισόδιο Homecoming. Έχει προταθεί επίσης για 14 βραβεία από τα οποία μόνο ένα έχει κερδίσει Independent Spirit Awards για την ταινία Marging call. Πιστεύω όμως πως θα έπρεπε σίγουρα να προταθεί και για τον ρόλο του στο You.

Στην προσωπική του ζωή επίσης είχε σχέσεις η οποίες ήταν γνωστές ,για 3 χρόνια είχε σχέση με την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, αμέσως μετά, για 2 χρόνια είχε σχέση με την ηθοποιό, μοντέλο και κόρη του διάσημου τραγουδιστή και ηθοποιού Λέννυ Κράβιτζ, Ζόι Κράβιτζ. Πλέον όμως είναι παντρεμένος από το 2017 με την Domino Kirke τραγουδίστρια και μαζί έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι τον James.

Αυτά πάνω κάτω γνωστά ως τώρα για τον ηθοποιό και την ζωή του αν και σύντομα πιστεύω θα έχουμε και άλλες πληροφορίες γιατί η καριέρα του θα εκτοξευτεί μετά την τελευταία του συμμετοχή στην πολυαγαπημένη μας σειρά You.