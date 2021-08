Ο τραγουδιστής Don Everly, του θρυλικού ντουέτου Everly Brothers, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο σπίτι του στο Νάσβιλ, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η οικογένειά του.

«Ο Don έζησε όπως ένιωθε στην καρδιά του. Έζησε τα όνειρά του με την αδελφή ψυχή και σύζυγό του, Adela, και μοιράστηκε τη μουσική που τον έκανε άξιο μέλος των Everly Brother», αναφέρει σε δήλωσή της η οικογένειά του.

Studio portrait of pop celebrity musicians the Everly Brothers, Phil (right) and Don. (Photo by Michael Levin/Corbis via Getty Images)



O Phil και ο Don Everly κατάφεραν να κάνουν τα τραγούδια τους επιτυχίες σε όλο τον κόσμο από την δεκαετία του 1950. Μεταξύ των πιο γνωστών και επιτυχημένων τραγουδιών τους τα «Bye Bye Love» και «All I Have to Do Is Dream».



Το δίδυμο χαρακτηρίστηκε «το πιο σημαντικό φωνητικό δίδυμο στη ροκ» από το περιοδικό Rolling Stone. Οι Everly Brothers εξελέγησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986, μαζί με τους Elvis Presley, Chuck Berry και Little Richard, και πήραν Grammy το 1997.

Ο Isaac Donald «Don» Everly γεννήθηκε τη 1η Φεβρουαρίου 1937 στο Μπράουνι του Κεντάκι. Tα δύο αδέλφια έπαιξαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα συγκρότημα που ονομάστηκε Everly Family. Η ομάδα διαλύθηκε το 1953, ωστόσο, ο Don και ο Fil συνέχισαν ως δίδυμο.

Το δίδυμο «χώρισε» το 1973 και πέρασαν περίπου μία δεκαετία όπου είχαν «ψυχρανθεί». Ο έτερος του διδύμου, ο Fil Everly πέθανε από πνευμονική νόσο το 2014 σε ηλικία 74 ετών.