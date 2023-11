Το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι που εντάχθηκε ποτέ στο Billboard Hot 100 ανήκει στον André 3000, ο οποίος κατάφερε να καταρρίψει το συγκεκριμένο ρεκόρ. Το «I Swear, I Really Wanted to Make a “Rap” Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time» έχει διάρκεια 12:21 λεπτά και ανήκει στο νέο του άλμπουμ, New Blue Sun.

Σύμφωνα με το Billboard, η μέση διάρκεια ενός τραγουδιού στο συγκεκριμένο chart είναι τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Πολλά τραγούδια στο chart υπερβαίνουν τα τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, αν και κανένα δεν είναι τόσο μεγάλης διάρκειας όσο αυτό το τραγούδι του André 3000.

Το LP που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό τον μήνα, είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ εδώ και 17 χρόνια του André, ο οποίος είναι μέλος του ντουέτου Outkast. Προς έκπληξη ορισμένων θαυμαστών του, το πρότζεκτ είναι εξ ολοκλήρου ορχηστρικό με έμφαση στον ήχο του φλάουτου.

Το τραγούδι έφθασε στο Νο. 90 του Hot 100, ανέφερε το Billboard, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Πριν από τον André 3000, το ρεκόρ για το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι στο Hot 100 κατείχε το single των Tool το 2019 «Fear Inoculum» από το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Προηγουμένως δεύτερο, αλλά τώρα τρίτο, μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι στο Hot 100 είναι το «All Too Well (Taylor’s Version)» της Τέιλορ Σουίφτ (10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα).

Αν έχετε 12:21 λεπτά, ακούστε το «I Swear, I Really Wanted to Make a “Rap” Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time»: