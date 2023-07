Πρώην υπάλληλος του συνιδρυτή της PayPal, υποστηρίζει σε βιβλίο που έγραψε, ότι ο Peter Thiel πλήρωνε έξτρα 1.000 δολάρια τους εργαζόμενους του, ώστε να βρουν ένα σπίτι κοντά στο γραφείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το businessinsider.com, το βιβλίο «Paper Belt on Fire: The Fight for Progress in an Age of Ashes» του Mάικλ Γκίμπσον, αναφέρει πως ο Thiel «ζούσε περίπου 400 μέτρα από το γραφείο» στο Σαν Φρανσίσκο, οπότε ενθάρρυνε τους υπαλλήλους του να ζήσουν και αυτοί κοντά.

Ο δισεκατομμυριούχος με αυτό τον τρόπο θεωρούσε ότι οι υπάλληλοι μπορούσαν να εργαστούν μέχρι αργά, χωρίς να ανησυχούν πότε θα γυρνούσαν σπίτι. Παράλληλα, θα μπορούσαν να κάνουν «μια αιφνιδιαστική συνάντηση τα Σαββατοκύριακα», αν χρειάζονταν.

Επίσης, υπήρχαν αρκετές πιθανότητες να συναντηθούν σε μαγαζιά και καταστήματα, με αποτέλεσμα να έχουν άφθονο χρόνο να κουτσομπολέψουν. «Είχε το πρόσθετο αποτέλεσμα ότι όλοι θα εμφανιζόμασταν στα ίδια μέρη μετά τη δουλειά για να πιούμε μερικά ποτά και να κουτσομπολέψουμε, να πούμε ιστορίες, να μαλώσουμε για το τζουκ μποξ και να γελάσουμε. Πάντα πίστευα ότι αυτό ήταν σοφό», έγραψε ο Mάικλ Γκίμπσον, σύμφωνα με όσα πίστευε ο Thiel.

Υπενθυμίζεται, ότι ο δισεκατομμυριούχος απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα, όταν επιβεβαίωσε ότι έχει υπογράψει ότι θα χρησιμοποιήσει την κρυογονική όταν πεθάνει, ώστε να μπορέσει, ενδεχομένως, να επανέλθει στη ζωή στο μέλλον.

«Δεν περιμένω απαραίτητα να πετύχει, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφο, που τον ρώτησε για το συγκεκριμένο ζήτημα.