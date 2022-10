Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δημοσιοποίησαν πρόσφατα πορτρέτα τους, λίγο καιρό μετά την άρνηση του βασιλιά Καρόλου να εκδώσει επίσημα πορτρέτα τους, αφού δεν θεωρούνται επίσημα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την pagesix.com, ο βιογράφος Tom Bower -ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors»- δήλωσε ότι πιστεύει απολύτως ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κυκλοφόρησαν τα πιο πρόσφατα πορτρέτα τους για να ταπεινώσουν τη βασιλική οικογένεια.

«Το έκαναν για να στείλουν το μήνυμα επιστρέψαμε τώρα στην πορεία για να χτίσουμε το brand Μέγκαν και το βιβλίο, τη σειρά του Netflix, το podcast», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «τα πάντα είναι χρήματα. Και προς όφελός τους, ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για επτά ημέρες κατά τη διάρκεια της κηδείας ή και περισσότερο, τους φωτογράφιζαν και τους βιντεοσκοπούσαν κάθε μέρα».

Το πορτρέτο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκηπα Χάρι

Επίσης, συνέκρινε τις εμφανίσεις του ζευγαριού στην κηδεία της βασίλισσαςμε τις εμφανίσεις τους μήνες νωρίτερα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ, όπου το ζευγάρι ήταν σχεδόν άφαντο.

«Τους έβαλαν σε ένα παράθυρο στον επάνω όροφο και τους είδαν ελάχιστα», είπε, αντιπαραβάλλοντάς το με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, όπου «ήταν στο επίκεντρο της προσοχής».

«Ξέρετε, έχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον», πρόσθεσε ο Μπάουερ, «και αυτό είναι η Μέγκαν και τα θύματα είναι η βασιλική οικογένεια και σε ό,τι την αφορά, αυτό είναι καταπληκτικό».