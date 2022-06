Σε έναν Βρετανό πουλήθηκε πίνακας του Ιταλού ζωγράφου του 15ου αιώνα, Φιλιππίνο Λίπι για 255.000 λίρες (περίπου 317.500 δολάρια) σε δημοπρασία του οίκου Dawsons Auctioneers στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η είδηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι ότι η οικογένεια που πώλησε το έργο ζωγραφικής δεν είχε ιδέα ότι ήταν πολύτιμος πίνακας.

Το έργο «The Depiction of the Madonna and Child» ανήκε σε 90χρονη γυναίκα που έφυγε από την Ιταλία σε μικρή ηλικία, μετακόμισε στη Βρετανία και τώρα βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας με άνοια. Ο πίνακας, τον οποίο της είχε δώσει ο πατέρας της πριν από 30 χρόνια, ήταν κρεμασμένος στο ακατοίκητο σπίτι της.

Η ελαιογραφία σε καμβά, 50 cm x 43,5 cm απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος με συνοδούς αγγέλους, σε τοπίο. Περισσότεροι από 20 συλλέκτες απ’ όλο τον κόσμο υπέβαλαν προσφορές.

Ο υπεύθυνος της δημοπρασίας Πίτερ Μέιζον είπε: «Είχαμε πάνω από 20 ενεργούς πλειοδότες την ημέρα, αλλά όταν φτάσαμε τις 100.000 αγγλικές λίρες έμειναν δύο. «Ξέραμε ότι θα τα πήγαινε καλά, αλλά η τελική τιμή ξεπέρασε τις προσδοκίες μας» πρόσθεσε.».

«Δεν υπήρχε τίποτα εξαιρετικό στο σπίτι μέχρι που μπήκα στην κρεβατοκάμαρα»

Τον πίνακα εντόπισε στο σπίτι η εκτιμήτρια έργων τέχνης του οίκου δημοπρασιών, Siobhan Tyrrell, η οποία συμμετέχει στην εκπομπή Antiques Roadshow του BBC. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα εκτιμητές αντικών και έργων τέχνης ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντοπίζουν πολύτιμα αντικείμενα.

«Δεν υπήρχε τίποτα εξαιρετικό στο σπίτι μέχρι που μπήκα στην κρεβατοκάμαρα και είδα τον πίνακα να κρέμεται, παράξενα, πάνω από ένα κρεβάτι».

«Δεν είμαι ειδική στη ζωγραφική, ωστόσο ως γενική εκτιμήτρια με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, αναγνώρισα ότι ήταν ένα εξαιρετικό έργο του 16ου αιώνα. Είπα αμέσως στην οικογένεια για την πιθανή υψηλή αξία του και θέλησαν να το πάρω για να συμπεριληφθεί στη δημοπρασία έργων τέχνης» ανέφερε.

Γεννημένος στην Ιταλία το 1457, ο Λίπι ήταν μαθητής του Μποτιτσέλι. Η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Ιταλία και ζωγράφισε σημαντικές σειρές τοιχογραφιών στη Ρώμη και τη Φλωρεντία. Ήταν επίσης διάσημος ζωγράφος βωμών.