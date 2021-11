Θλίψη προκαλεί ο θάνατος ενός αγοριού που είχε γίνει viral εξαιτίας ενός βίντεο που είχε τραβήξει η μητέρα του πριν από κάποια χρόνια. Το αγοράκι που έπασχε από ατυτοάνοσο νόσημα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 6 ετών.

«Πού θα πάμε να φάμε;» (Where we about to eat at?) ήταν η ατάκα που έλεγε ο μικρός Antwain Fowler στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, το οποίο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η μητέρα του μικρού, Chyna, στον λογαριασμό της στο Instagram την περασμένη Κυριακή.

«Ο πόνος στην καρδιά μου δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Γιατί Θεέ;», έγραψε, για να σημειώσει ακόμη: «Ποτέ σε ένα εκατομμύρια χρόνια. Η καρδιά μου έχει βγει από το στήθος μου».

Ο Antwain έγινε viral μετά την ανάρτηση του απολαυστικού βίντεο από τη μητέρα του, την ώρα που ο μικρός βρισκόταν στο καθισματάκι του αυτοκινήτου του. Τον Ιούλιο του 2015, λίγο αφότου είχε κλείσει έναν χρόνο ζωής το αγόρι διαγνώστηκε με ένα αυτοάνοσο νόσημα (autoimmune enteropathy), σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στην περιγραφή στη σελίδα στο GoFundMe, όπου έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 54.000 για έξοδα που σχετίζονται με την ασθένειά του, η οικογένειά του έχει περιγράψει πώς η ζωή του επηρεάστηκε.

«Τα πρώτα τέσσερα χρόνια στη ζωή του ήταν ένας διαρκής αγώνας και μια πολύ κρίσιμη εμπειρία για την οικογένειά του. Μέσω απεριόριστων προσευχών, πίστης και γιατρών που δούλευσαν διαρκώς, ο Antwain θεραπεύεται προοδευτικά. Και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για όσα έχει κατορθώσει μέχρι τώρα», αναφερόταν στη σελίδα.

Η οικογένεια δεν έχει επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία του θανάτου του, οι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο θαυμαστές του όμως έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη μητέρα του στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση. Το αγοράκι μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία και είχε κάνει 25 χειρουργεία. Σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν μπορούσε να πιεί γάλα ή να φάει στερεά τροφή στα πρώτα του χρόνια.