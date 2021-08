Μια αμερικανή υπήκοος ηλικίας 8 ετών που μεγάλωσε με τους γονείς της στο Ισλαμικό Κράτος σώθηκε πρόσφατα από στρατόπεδο της Συρίας.

Η μικρή περιμένει τώρα να δει αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ…

Τι αποκαλύπτει η μικρή Αμερικανή που έζησε από το 2014 στο Ισλαμικό Κράτος

Η Aminah Mohamad, κόρη μιας Αμερικανής από το Τενεσί, ζούσε στα εδάφη που ελέγχονται από το ISIS από το 2014. Κάποια στιγμή η μικρή στάλθηκε σε ένα στρατόπεδο κράτησης στη Συρία, όπου τη βρήκαν στις 17 Ιουλίου και την έσωσαν.

Η μικρή πέρασε από συνέντευξη από τον οργανισμό International Center for the Study of Violent Extremism και μίλησε για τη ζωή της με τους τρομοκράτες. Την είδηση έδωσε ο πρώην διπλωμάτης Peter Galbraith.

«Αναγνωρίζει καθαρά τον εαυτό της ως Amina και μίλησε για την οικογένειά της με μεγάλη λύπη», δήλωσε η διευθύντρια του οργανισμού Anne Speckhard. Η οποία είπε πως το κορίτσι «δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο σχετικά με τη χώρα προέλευσής της» και χρειάζεται «ένα ασφαλές, προβλέψιμο και τρυφερό περιβάλλον για να αντικαταστήσει το τραυματικό στο οποίο ζούσε για τόσο καιρό».

Η διάσωση του κοριτσιού έγινε χάρη στον Galbraith και μια καναδή γυναίκα που γνώρισε τη μητέρα της όταν ζούσαν στο Ισλαμικό Κράτος.

«Τα παιδιά στα στρατόπεδα έχουν το χειρότερο ξεκίνημα στη ζωή», δήλωσε διατηρώντας την ανωνυμία της, «έχουν ήδη τραυματιστεί ψυχολογικά χάνοντας έναν ή περισσότερους γονείς και μεγαλώνοντας μέσα στη βία, τη φτώχεια και τη μιζέρια».

Η μητέρα της Aminah, η Ariel Bradley, ήταν μια θεοσεβούμενη χριστιανή που μεταστράφηκε στο Ισλάμ και παντρεύτηκε αργότερα τον Yasin Mohamad, έναν μουσουλμάνο από τη Σουηδία.

Η οικογένεια ζούσε στη Σουηδία, μετακόμισαν όμως στα εδάφη του Ισλαμικού Κράτους στη Μέση Ανατολή. Ο Mohamad σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή τον Ιούνιο του 2015 και εκείνη ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά έναν σκληροπυρηνικό οπαδό του ISIS, τον Αυστραλό Tareq Kamleh.

Όταν η Bradley και ο Kamleh σκοτώθηκαν το 2018, η Aminah δόθηκε σε μια άλλη γυναίκα του θετού της πατέρα, μια γυναίκα από τη Σομαλία.

Σε στρατόπεδο κράτησης τη βρήκε ο Galbraith, ο οποίος σώζει παιδιά και γυναίκες από τα χέρια του ISIS εδώ και χρόνια, και συνεργάστηκε με τις αρχές της Συρίας ώστε να την ελευθερώσει.