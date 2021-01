Τρόμος για ζευγάρι που βρήκε έξι λιοντάρια στην αυλή σπιτιού – Οι εικόνες που κατέγραψε

Μια ομάδα από τρομακτικούς επισκέπτες περίμενε ένα ζευγάρι στη Νότια Αφρική όταν επισκέφτηκε ένα σπίτι προς πώληση. Μια οικογένεια λιονταριών είχε αράξει στην αυλή και απολάμβανε τον ήλιο.

Ο Ντέιβιντ ντε Μπρι και η σύζυγός του Μαρίσκα σοκαρίστηκαν όταν βρέθηκαν σε τόσο κοντινή απόσταση με τα έξι λιοντάρια, τα οποία στην αρχή δεν αντέδρασαν στην παρουσία του ζευγαριού. Ο ήχος της πόρτας που έκλεισε όμως έκανε τα ζώα να ξαφνιαστούν.

Μάλιστα, τα όσα διαδραματίστηκαν καταγράφηκαν σε βίντεο…

Ο Ντέιβιντ, ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας Davon Construction, ανέφερε πως ο ίδιος και η Μαρίσκα είχαν φτάσει στο σπίτι του πατέρα του για να ελέγξουν την κατοικία που έχει διατεθεί προς πώληση για να «βρουν ότι κάποιοι είχαν ήδη μετακομίσει εκεί».

Οι εικόνες των λιονταριών που τραβήχτηκαν μέσα από το σπίτι προκάλεσαν πολλά σχόλια στα social media. «Χρειαζόμαστε κι εμείς έναν τέτοιο κήπο. Πανέμορφα ζώα», έγραψε κάποιος.

«Τέλεια σκυλιά φύλακες… τρέφονται μόνα τους, μηδέν έξοδα συντήρησης, μηδέν διαρρήκτες», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής.

Construction boss shocked to find six big cats sunning themselves on his deck in South Africa https://t.co/YWZeCjGEdw

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 14, 2021