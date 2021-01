Η… προαγωγή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε στον εαυτό του και η νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μια σπάνια συνάντηση του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας ολοκληρώθηκε με έναν συμβολικό αλλά σημαντικό τίτλο για τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, μια απόφαση που ερμηνεύεται ως υποβάθμιση της αδερφής του, αλλά και ένα μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τη νέα εποχή στις σχέσεις τους μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν τις επόμενες ημέρες.

Απομένει λίγος καιρός για την ορκωμοσία Μπάιντεν και ο Κιμ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως τον «μεγαλύτερο εχθρό» για τη Βόρεια Κορέα. Σημείωσε πως η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εγκαταλείψει τις εχθρικές πολιτικές της για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, και ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βόρεια Κορέα δεν θα αλλάξει ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Ανεξαρτήτως από το ποιος είναι στην εξουσία στις ΗΠΑ, η πραγματική φύση των ΗΠΑ και οι πολιτικές της προς τη Βόρεια Κορέα, ποτέ δεν αλλάζουν», τόνισε. «Το κλειδί για τις νέες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας είναι η απόσυρση των εχθρικών πολιτικών εκ μέρους των ΗΠΑ».

Η πρόκλησή του προς τη Ουάσινγκτον περιλαμβάνει και την προοπτική ανάπτυξης ενός πυρηνικού υποβρυχίου, που φέρεται να βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών, και σχέδια να αναπτύξει περαιτέρω την υπάρχουσα πυρηνική τεχνολογία με μικρότερες κεφαλές, όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ και λίγες ημέρες μετά τα 37α γενέθλιά του, ο Κιμ αναβάθμισε τον εαυτό του σε γενικό γραμματέα του κόμματος των Εργατών, ένας τίτλος που στο παρελθόν ανήκε στον πατέρα του και στον παππού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά συμβολική κίνηση με στόχο την ενίσχυση της εξουσίας του.

«Η κίνηση του Κιμ δείχνει την αυτοπεποίθησή του ότι πλέον έχει φτάσει στα επίπεδα του πατέρα και του παππού του», δηλώνει ο Yang Moo-jin, καθηγητής πανεπιστημίου στο τμήμα Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ. «Δείχνει επίσης τη στρατηγική του πρόθεση να επικεντρώσει το κομματικό σύστημα γύρω από το πρόσωπό του και να ενισχύει την εξουσία του ενός άντρα».

