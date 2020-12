Σαουδική Αραβία: Στη φυλακή η ακτιβίστρια που ήθελε να μπορούν οι γυναίκες να οδηγούν

Το μόνο που ήθελε ήταν να έχουν οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας το δικαίωμα να οδηγούν αυτοκίνητο.

Και τώρα θα περάσει 6 χρόνια στη φυλακή, καθώς το καθεστώς την κατηγορεί για μια σειρά από πράγματα, μεταξύ αυτών και ότι «μίλησε στη Διεθνή Αμνηστία και έκανε αίτηση για δουλειά στα Ηνωμένα Έθνη».

Αυτή είναι η κατάληξη της 31χρονης ακτιβίστριας Loujain al-Hathloul, που καταδικάστηκε για κατασκοπεία και συνωμοσία με ξένες δυνάμεις.

Female Saudi activist who campaigned to allow women drivers has been jailed for six years https://t.co/q3XPXWgmYb

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2020