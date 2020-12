Brexit: Ο πανηγυρισμός του Μπόρις Τζόνσον για τη συμφωνία – «Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ»

Με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες o πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε το γεγονός ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν στη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία» στα χρονικά, τονίζοντας ότι η χώρα του ανέκτησε τον έλεγχο της νομοθεσίας της, των συνόρων της και των αλιευτικών υδάτων της.

«Επομένως, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω αυτό το απόγευμα ότι ολοκληρώσαμε την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει γίνει μέχρι τώρα, ύψους 660 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως, μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου στα πρότυπα εκείνης με τον Καναδά», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, ο Τζόνσον εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τις Βρυξέλλες, λέγοντας: «Θα είμαστε φίλοι σας, σύμμαχοί σας, υποστηρικτές σας και, ας μην το ξεχνάμε, η κυριότερη αγορά σας».

Η Βουλή των Κοινοτήτων θα συνεδριάσει για να εγκρίνει την εμπορική συμφωνία στις 30 Δεκεμβρίου, πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά νωρίτερα Λονδίνο και Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, μετά από δύσκολες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, με ανάρτησή της στο Twitter. «Θα έχουμε μια ισχυρή εμπορική σχέση με την ΕΕ και θα εμβαθύνουμε τις συναλλαγές με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο χάρη στην ανεξάρτητη εμπορική πολιτική μας», ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020