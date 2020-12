Έκανε μήνυση στους γονείς του γιατί πέταξαν το πορνογραφικό υλικό του και δικαιώθηκε

Του πέταξε η μαμά του τα καλύτερα πορνογραφικά περιοδικά που είχε στη μεγάλη συλλογή του, κι έτσι ο 42χρονος γιος έκανε μήνυση στους γονείς του για το χαμένο «ροζ» υλικό.

Ο David Werking πήγε λοιπόν στα δικαστήρια του Μίσιγκαν τους γονείς του, Beth και Paul, καθώς ισχυριζόταν πως η συλλογή του άξιζε 25.000 δολάρια.

Το περιστατικό έγινε το 2016, όταν ο 42χρονος επέστρεψε στο πατρικό του για να ζήσει με τους γονείς του.

Ο δικαστής συμμερίστηκε προσφάτως τον πόνο του 42χρονου και έκρινε υπέρ του. Οι γονείς θα πρέπει να πληρώσουν τώρα ένα ποσό ως αποζημίωση στον γιο, ένα ποσό που θα αποφασιστεί αργότερα.

Για την ώρα ο δικαστής έδρας Paul Maloney έκρινε στις 10 Δεκεμβρίου ότι οι γονείς πρέπει να τον αποζημιώσουν για να αντικαταστήσει «τον πορνογραφικό θησαυρό» και «την πληθώρα ερωτικών βοηθημάτων» που είχε στην κατοχή του.

Man wins lawsuit against parents who tossed $25K 'trove of porn' https://t.co/qlNDKLCgSt pic.twitter.com/n8kwXPmqiw

— New York Post (@nypost) December 18, 2020