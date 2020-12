Φριχτός θάνατος για δύο παιδιά 3 και 7 ετών από φωτιά σε σπίτι

Φριχτό θάνατο βρήκαν δύο παιδιά, ηλικίας τριών και επτά ετών, από φωτιά στο σπίτι στη Βρετανία.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε σπίτι στο Cambridgeshire και, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα αγόρι 3 ετών και ένα 7χρονο κορίτσι εντοπίστηκαν νεκρά.

Η 35χρονη μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη ενώ ο σύντροφός της, ένας 46χρονος, είχε τραυματιστεί πιο ελαφρά.

Η έρευνα για την αιτία της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι φλόγες έβγαιναν από το κτίριο όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο.

«Οι πυροσβέστες εργάστηκαν σκληρά για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να εντοπίσουν τα παιδιά, για τα οποία τους είπαν ότι είναι ακόμη μέσα στο σπίτι, δήλωσε ο πυροσβέστης Κρις Στρίκλαντ.

«Είναι ένα από τα πιο σκληρά περιστατικά που αντιμετωπίζεις ως πυροσβέστης και φροντίζουμε τους πυροσβέστες που ήταν εκεί», συμπλήρωσε. «Όλες μας οι σκέψεις όμως είναι με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία και θα είμαστε στην περιοχή τις επόμενες ημέρες για να στηρίξουμε τους κατοίκους».

