Μυστήριο με σεντούκια που βρέθηκαν σε ναυάγιο πλοίου των ναζί – Τι θησαυρούς μπορεί να κρύβουν

Περιέχουν τα σεντούκια που ανακαλύφθηκαν κοντά σε γερμανικό πλοίο του Β’ Παγκοσμίου τους θησαυρούς του Κεχριμπαρένιου Δωματίου;

Αυτό αναρωτιούνται όλοι από τη στιγμή της είδησης που ήρθε να ταράξει τα νερά. Οι πολωνοί δύτες αυτούς ακριβώς τους θησαυρούς που άρπαξαν οι Ναζί αναζητούν εδώ και καιρό και πιστεύουν πως είναι πιο κοντά από ποτέ.

Οι δύτες βρήκαν το ναυάγιο του καταδρομικού «Καρλσρούη» στα ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο, 75 χρόνια αφότου ναυάγησε στη Βαλτική. Παίρνοντας, σύμφωνα με μια θεωρία, στα έγκατα της θάλασσας τους θησαυρούς του ρωσικού παλατιού.

Η έρευνα με τα σόναρ αποκάλυψε κάποια σεντούκια γύρω από το πολεμικό πλοίο, καθώς και άλλα αντικείμενα από το εσωτερικό του καραβιού.

Divers discover cargo surrounding wreck of Nazi warship that may have been transporting looted treasure https://t.co/rOPTwFRYni

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2020