Η έκκληση εστιατορίου της Μαδρίτης για να μη βάλει λουκέτο – Πώς μάζεψε 40.000 ευρώ… προκαταβολικά

Αντιμέτωπο με την προοπτική του λουκέτου μέσα στη νέα έξαρση του κορονοϊού, ένα εστιατόριο στη Μαδρίτη απευθύνθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στους πελάτες του, με ένα βίντεο που ξεχείλιζε συναίσθημα.

Ζητούσε από τον κόσμο να το βοηθήσει για να μη βουλιάξει στα χρέη. Πώς; Πληρώνοντας προκαταβολικά για τα φαγητά και τα ποτά του.

Στις 5 εβδομάδες που μεσολάβησαν, το El miniBAR συγκέντρωσε 40.000 ευρώ από 400 πιστούς του πελάτες, οι οποίοι πλήρωσαν προκαταβολικά τους λογαριασμούς που θα κάνουν όταν το εστιατόριο ανεβάσει και πάλι ρολά.

Ο ιδιοκτήτης Nacho Bustos κρατά λίστα με τους πελάτες και όσα έχουν πληρώσει, τα οποία θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό τους όταν θα είναι σε θέση να τους ξανασερβίρει.

