Ιταλία: Τρεις νεκροί από κύμα κακοκαιρίας στο νησί της Σαρδηνίας

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Σαρδηνίας, ενώ τουλάχιστον άλλοι δυο αγνοούνται.

Τη ζωή τους έχασαν τρεις ηλικιωμένοι οι οποίοι ζούσαν στο χωριό Μπρίτι, που επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία, με νεροποντή και πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δυο γυναίκες έχασαν την ζωή τους μέσα στο σπίτι τους και ένας γηραιός κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να βγει από το τζιπ του, το οποίο πλημμύρισε και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Shocking images from Sardinia, Italy, affected by heavy flooding. The Italian #RedCross @crocerossa teams are already working to bring assistance to the population affected #Sardinia #Sardegna pic.twitter.com/df4UjAfl2s

— Tommaso Della Longa (@TDellaLonga) November 28, 2020