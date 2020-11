Ο απίστευτος τρόπος που επέλεξε να πάρει εκδίκηση από την κοπέλα του πρώην της

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ ήθελε να εκδικηθεί τη νέα σύντροφο του πρώην καλού της και έφτασε το πράγμα πολύ μακριά. Έστησε λοιπόν έναν ψεύτικο λογαριασμό σε υπηρεσία γνωριμιών με τα πραγματικά στοιχεία της γυναίκας και διαφήμιζε βραδιές «τσάμπα μεθαμφεταμίνης σήμερα», τις οποίες έστελνε σε άντρες που αναζητούσαν σεξ.

Η 29χρονη Vanessa Marie Huckaba έφτιαξε το πλαστό προφίλ «Islandbabe1234» στην ιστοσελίδα γνωριμιών Seeking Arrangement, περιλαμβάνοντας τα πραγματικά στοιχεία της άτυχης γυναίκας: φωτογραφία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ακόμα και το όνομά της.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, που εξασφάλισε η εφημερίδα «The Miami Herald», «πολλοί ξένοι ήρθαν στην οικία του θύματος μετά». Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του σερίφη της κομητείας, Adam Linhardt, αναφέροντας πως η γυναίκα λάμβανε ακόμα και γυμνές φωτογραφίες των επίδοξων παρτενέρ.

A Florida Keys woman was jailed on a cyberstalking charge after police said she posted a fake profile on a dating site that sent strangers to another woman’s home looking for sex. https://t.co/3llE1v5aqI

— Miami Herald (@MiamiHerald) November 24, 2020