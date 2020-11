Ο Τραμπ παύει με δύο tweets τον διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες Τρίτη πως καθαιρεί τον διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών (CISA), τον Κρις Κρεμπς, τον οποίο κατηγόρησε πως προσυπέγραψε μια «εξαιρετικά ανακριβή» τοποθέτηση για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ αναφερόταν στην ανακοίνωση πολιτειακών και ομοσπονδιακών εκλογικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της CISA, ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ στις αρχές του μήνα ήταν «οι πιο ασφαλείς στην ιστορία» της χώρας, αντικρούοντας τις διαμαρτυρίες της εκστρατείας του περί «τεράστιας» νοθείας σε βάρος του.

Η CISA υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Η πρόσφατη δήλωση του Κρις Κρεμπς για την ασφάλεια των εκλογών του 2020 ήταν πολύ ανακριβής, διότι υπήρξαν τεράστιες παρατυπίες και νοθεία», ανέφερε ο απερχόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου σε μια πρώτη ανάρτησή του στο Twitter. «Κατά συνέπεια, ο Κρις Κρεμπς παύεται από το αξίωμα του διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών, με άμεση ισχύ», συμπλήρωσε στη δεύτερη.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...

