Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Τραμπ αμφισβητεί πάλι το αποτέλεσμα – «Εξαφανίζονται μαγικά τα ψηφοδέλτια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δημιουργήσει αμφιβολίες σήμερα σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές πολιτείες-κλειδιά, μετά τις χθεσινές προεδρικές εκλογές, κάνοντας λόγο για νοθεία χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

«Χθες το βράδυ, είχα ένα καλό προβάδισμα σε πολλές πολιτείες-κλειδιά», έγραψε σε tweet.

«Κατόπιν, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο με την εμφάνιση και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων- έκπληξη».

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την καταμέτρηση ψηφοδελτίων από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, που θα χρειαστούν ενδεχομένως πολλές ημέρες για να καταμετρηθούν σε ορισμένες πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η καταμέτρηση των εν λόγω ψηφοδελτίων μείωσε το προβάδισμα του Τραμπ στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, δύο πολιτείες-κλειδιά από τις οποίες εξαρτάται το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ η καταμέτρηση αυτών των ψηφοδελτίων απειλεί να εξαλείψει το προβάδισμά του στην Πενσιλβάνια, τις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι οι δημοσκόποι έσφαλαν σε αυτές τις εκλογές με «ιστορικό» τρόπο.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020