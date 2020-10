Η έφηβη που υπέστη ανατριχιαστικά εγκαύματα τρίτου βαθμού και σήμερα δηλώνει «ευγνώμων»

Η 16χρονη σήμερα Aleema Ali από το Μπράντφορντ της Αγγλίας είχε ένα φρικιαστικό ατύχημα όταν ήταν 12 ετών.

Το σαμπουάν για τις ψείρες που εφάρμοσε στα μαλλιά της τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες, αφήνοντάς τη με εγκαύματα τρίτου βαθμού σε πρόσωπο και σώμα.

Η μικρή έχασε 7 δάχτυλα στο φρικτό ατύχημα, κι όμως δηλώνει πως τελικά όλα αυτά λειτούργησαν υπέρ της, καθώς έμαθε να έχει αυτοπεποίθηση και να αγαπά τον εαυτό της. Κι έτσι έγινε τελικά καλύτερος άνθρωπος, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Η Aleema φέρει εγκαύματα στο περισσότερο από το μισό της σώμα και έχει υποβληθεί σε εκατοντάδες επεμβάσεις. Όλα αυτά όμως έχουν αποδειχτεί θετικά για τη ζωή της, όπως λέει στην «Daily Mail», πλέον παραδίδει online μαθήματα για μακιγιάζ και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα φανατικό κοινό.

