Ο οίκος μόδας Gucci πουλάει φόρεμα για άντρες με στόχο να καταπολεμήσει τα στερεότυπα

Ένα ωραιότατο αντρικό φόρεμα εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα της Gucci, σε πορτοκαλί και μπεζ χρώμα και με εξίσου υπέροχο σατέν φιόγκο, ώστε να «καταστρατηγήσει τα τοξικά στερεότυπα και να πλάσει την αρρενωπή ταυτότητα φύλου».

Σύμφωνα με τον ιταλικό οίκο μόδας, το αντρικό φόρεμα είναι εμπνευσμένο από την grunge μόδα της δεκαετίας του 1990 και περιλαμβάνεται στην κολεξιόν του για το φθινόπωρο/χειμώνα του 2020.

Το βαμβακερό φόρεμα συνδυάζεται με σκισμένο τζιν και μάλλινο σκουφί.

Παρά το προχωρημένο της μόδας, το ρούχο δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό στα κοινωνικά μέσα, αν και η πολεμική στράφηκε κυρίως στο πανάκριβο της τιμής του (1.873 ευρώ).

£1700 Gucci dress for men. I don't really know what they were trying to do here and I really don't know why my man has jeans on underneath pic.twitter.com/qMGJmfjDKL

— ۗMCQN (@m_c_q_n) October 4, 2020