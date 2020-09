Ενέδρα σε αστυνομικούς στο Λος Άντζελες: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας άνδρας και μια γυναίκα

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται ένας άνδρας και μία γυναίκα αστυνομικοί που δέχτηκαν πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου, ενώ κάθονταν στο περιπολικό.

Πλάνα από το συμβάν που συνέβη στην πόλη Κόμπτιν και έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη δείχνουν τον ύποπτο δράστη να πλησιάζει πεζός το σταθμευμένο όχημα, να πυροβολεί από το παράθυρο του συνοδηγού του περιπολικού με ένα περίστροφο και μετά να τρέπεται σε φυγή.

«Ο ένοπλος πλησίασε τους αστυνομικούς και άνοιξε πυρ χωρίς προειδοποίηση ή πρόκληση», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτηση στο twitter. Ο άνδρας και η γυναίκα αστυνομικός υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από πυρά και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, ανέφερε το tweet.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

«Σε αυτή τη φάση έχουμε μια πολύ, πολύ γενική περιγραφή ενός μελαψού άνδρα, και αυτή προήλθε από ένα από θύματα», δήλωσε ο αστυνόμος Κεντ Γουέγκενερ σε συνέντευξη Τύπου.

Τα πλάνα της επίθεσης καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας σε ένα κοντινό σταθμό του μετρό, ανέφερε η αστυνομία.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

