Γυμνή διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη για τον θάνατο ενός ακόμη Αφροαμερικανού

Σε μια πρωτότυπη κίνηση προχώρησαν έξι γυμνοί ή ημίγυμνοι διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) στο κέντρο του Ρότσεστερ, στη Νέα Υόρκη, φορώντας στα κεφάλια τους λινές κουκούλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Ντάνιελ Προυντ, τον Αφροαμερικανό που πέθανε εκεί τον Μάρτιο, όταν αστυνομικοί πέρασαν στο κεφάλι του μια κουκούλα, ενώ ήταν γονατισμένος, γυμνός και δεμένος στον δρόμο.

Η κινητοποίηση αυτή έγινε ενώ συνεχίστηκαν, για πέμπτη νύχτα, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ρότσεστερ που έληξαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια και χωρίς να γίνουν συλλήψεις.

Οι έξι άνθρωποι που συμμετείχαν στη διαδήλωση κάθισαν, υπό βροχή, φορώντας στα κεφάλια τους λευκές κουκούλες. Κάποιοι είχαν γράψει στην πλάτη τους το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», όπως φαίνεται στις εικόνες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: A group of demonstrators are standing naked with spit hoods over their heads in front of the Public Safety Building as a way to demand state action for the death of #DanielPrude. @news10nbc

— Raven Tiara Brown (@WHEC_RBrown) September 7, 2020