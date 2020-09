Το χυδαίο αστείο του Τραμπ στην πρώην εκπρόσωπό του: Κοιμήσου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα γίνεις ηρωίδα

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ από την αποκάλυψη της πρώην εκπροσώπου του Ντόναλντ Τραμπ, Σάρα Σάντερς, πως ο Αμερικανός πρόεδρος της πρότεινε για... πλάκα να κάνει σεξ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Σάρα Σάντερς, αναφέρει στο βιβλίο της «Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House», ότι ο Τραμπ της έκανε την «πρόταση» τον Ιούνιο του 2018 στη Συγκαπούρη στο περιθώριο της συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έκλεισε το μάτι στη Σάντερς, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να «αστειευτεί» μαζί της.

«Είδα ότι ο Κιμ με κοίταζε επίμονα. Οι ματιές μας διασταυρώθηκαν και ο Κιμ φάνηκε να μου κλείνει το μάτι. Έπαθα σοκ. Κατέβασα αμέσως το βλέμμα μου και συνέχισα να κρατάω σημειώσεις», αναφέρει η Σάντερς στο βιβλίο της.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε», φέρεται να της είπε ο Τραμπ στη λιμουζίνα που τους μετέφερε.

Η Σάντερς παρακάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σταματήσει, με τον Τραμπ να κάνει το... αστείο: «Θα πας στην Βόρεια Κορέα και θα ξαπλώσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για την ομάδα. Ο σύζυγός και τα παιδιά σου θα σου λείψουν αλλά θα γίνεις ηρωίδα για την χώρα σου».

Η Σάρα Σάντερς περιγράφει ότι ο Τραμπ γέλασε δυνατά με το αστείο του.