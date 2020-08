Ανησυχία Μπορέλ για Ναβάλνι: Να λογοδοτήσουν αυτοί που ευθύνονται, αν επιβεβαιωθεί η δηλητηρίαση

Την ανησυχία του αναφορικά με τις υποψίες ότι ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε εκφράζει ο εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική της ασφάλειας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ανησύχησα όταν πληροφορήθηκα για την υποψία ότι δηλητηριάστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι @navalny», αναφέρει ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Αν επιβεβαιωθεί, αυτοί που ευθύνονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Του εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση», πρόσθεσε ο Μπορέλ.

Worried to hear about Alexei Navalny's @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account.

Wishing him a swift and full recovery.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020