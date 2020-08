«Τείχος από Καλλιτέχνες» κατά της βίας που ασκήθηκε στους διαδηλωτές στήθηκε στο Πόρτλαντ

Καλλιτέχνες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον έστησαν τα καβαλέτα τους ένα γύρω στην τοποθεσία όπου ασκούσαν βία κατά διαδηλωτών ομοσπονδιακοί αστυνομικοί που είχαν διαταχθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ να πατάξουν τις διαμαρτυρίες των πολιτών εκεί. Μια ομάδα ντόπιων ζωγράφων συμμετείχαν στο «Τείχος από Καλλιτέχνες», το οποίο οργάνωσε ο με έδρα το Πόρτλαντ ζωγράφος Jonny Luczycki σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι καλλιτέχνες τοποθέτησαν τα καβαλέτα τους στην πλατεία Chapman Square, στο κέντρο του Όρεγκον, όχι μακριά από τις φυλακές που είναι εκεί γνωστές ως Justice Center και το ομοσπονδιακό δικαστήριο Mark O. Hatfield Courthouse. Εκεί, οι διαδηλωτές επί δύο μήνες, κάθε βράδυ, βομβαρδίζονταν με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ. «Ο κόσμος ο οποίος διαβάζει άρθρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ» είπε, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με το Hyperallergic, ο Luczycki, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες ζωγράφιζε επί τόπου μέσα στο νέφος από δακρυγόνα. «Για μένα, η τέχνη είναι η πιο ευαίσθητη, μη βίαιη μορφή διαμαρτυρίας» τόνισε.

Ένα από τα έργα που ζωγράφισε ο Luczycki είναι βασισμένο σε φωτογραφία στο νοσοκομείο του Donavan La Bella, ενός 16χρονου διαδηλωτή που τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε σφαίρα από καουτσούκ στο κεφάλι. Το έργο φιλοτεχνήθηκε δίπλα στο πεζοδρόμιο στο οποίο υπήρχαν ακόμη οι κηλίδες από το αίμα του La Bella. Η Carla Bartow, ζωγράφος από το Πόρτλαντ η οποία επίσης συμμετείχε, φιλοτέχνησε το πορτρέτο του γερουσιαστή – και υπέρμαχου των δικαιωμάτων του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – John Lewis, ο οποίος προσφάτως απεβίωσε σε ηλικία 80 χρονών. Η Bartow περιέβαλε το πορτρέτο του γερουσιαστή με φράσεις από άρθρο το οποίο ο Lewis είχε γράψει στους Τάιμς της Νέας Υόρκης λίγο πριν τον θάνατό του. «Έβαλα εκεί τις τελευταίες του λέξεις γιατί τις βρήκα εμπνευσμένες και ελπιδοφόρες» είπε, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στο Hyperallergic.

«Θέλω να δω εκεί 100 καλλιτέχνες» είπε ο Luczycki για τη δράση αυτού του Σαββάτου. «Οι καλλιτέχνες ήταν οι αρχικοί δημοσιογράφοι. Κατέγραψαν την ιστορία με τον χρωστήρα τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αιχμαλωτίσουμε το τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ και να στρέψουμε τους προβολείς σε αυτό».

Anarchists and Agitators!? I was tear gassed last week in Portland while classically oil painting on canvas alongside 3-4k peaceful protesters because 20+ people shook a fence! Your lies and rumors are ridiculous! #pdxprotest #NoJusticeNoPeace #NotMyPresident pic.twitter.com/e4miijHbJb

Hosted the first offical #WallOfArtists in downtown PDX this evening. About 15 local artists showed up to support #BLM and #BIPOC This will happen every Saturday from 6-9pm.Thank you for all who came out tonight! 🖤❤🖤#PDXprotests #PortlandProtests #pleinair #easelsagainstevils pic.twitter.com/HEQm3YkjlL

— Jonathan Luczycki (@_Night_Painter) August 2, 2020