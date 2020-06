Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας

Από το Λονδίνο μέχρι το Σίδνεϊ, χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν σήμερα την πανδημία για να καταγγείλουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία, σε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, την οποία πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών.

Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και χτυπώντας ταμπούρλα. Οι περισσότεροι δεν τηρούσαν αποστάσεις, ορισμένοι όμως φορούσαν προστατευτικές μάσκες. «Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τον ρατσισμό σε στάχτη!» φώναζε μια διαδηλώτρια με ντουντούκα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αθώο», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Στο Μάντσεστερ, πολλοί ήταν εκείνοι που κατέβηκαν επίσης στους δρόμους για να διαδηλώσουν και να υπενθυμίσουν ότι «δεν είναι έγκλημα να είσαι μαύρος» και ότι «πρέπει να τελειώνουμε με την πανδημία του ρατσισμού».

Εμπνευσμένος από τον τραγικό θάνατο του Φλόιντ, ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου Μπάνκσι παρουσίασε μέσω του Instagram ένα νέο έργο του: ένα αναμμένο κερί δίπλα στη φωτογραφία ενός μαύρου, η φλόγα του οποίου βάζει φωτιά στην αμερικανική σημαία. «Οι έγχρωμοι έχουν εγκαταλειφθεί από το σύστημα. Το λευκό σύστημα», σημειώνει ο καλλιτέχνης.

Clover SC is not a big town. Its history is checkered with trouble. But hundreds are out today united in the name of equality and in memory of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/1GmQpP2fBB

— John Kraljevich (@JohnSpiroSpero) June 6, 2020