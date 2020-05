Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό πολίτη που προσπαθεί να σώσει την περιουσία του

Η βιαιότητα των συγκρούσεων που υπάρχουν στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του George Floyd φαίνεται σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ένας πολίτης που προσπάθησε να σώσει την περιουσία του κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ντάλας ξυλοκοπήθηκε άγρια από άτομα που βρίσκονταν μέσα στο πλήθος.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα με το καρό πουκάμισο που δέχτηκε την επίθεση δεν έχουν προκύψει, με το μοναδικό στοιχείο που μεταδίδεται από αμερικανικά ΜΜΕ να είναι ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Πάντως, δίπλα στον πεσμένο άνδρα φαίνεται να υπάρχει κι ένα μεγάλο αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν το κρατούσε ο ίδιος στην προσπάθειά του να προστατευτεί ή ανήκει σε κάποιον από τους ανθρώπους που τον χτύπησαν.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το επίμαχο βίντεο (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

in the memory of George Floyd pic.twitter.com/4u6sloNEzy

— carico (@carico1970) May 31, 2020