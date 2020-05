Άγρια δολοφονία Ελληνοκύπριου μέσα στο σπίτι του στο Σίδνεϊ, συνελήφθησαν δύο έφηβοι

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στην Αυστραλία για τους τρεις μασκοφόρους, που φέρονται να δολοφόνησαν άγρια, με μαχαίρι, τον 39χρονο Ελληνοκύπριο Kevin Kourtis, μαζί με δύο συνεργούς τους, που έχουν συλληφθεί.

Όπως αναφέρoυν μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, ο Kevin Kourtis έχασε τη ζωή του έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές. Το περιστατικό συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν ο 39χρονος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, στο Σίδνεϊ, και εισέβαλαν πέντε άνδρες.

Η 34χρονη συγκάτοικός του δέχθηκε χτύπημα με το πίσω μέρος όπλου και υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Η 43χρονη σύντροφος του Kourtis βρισκόταν επίσης στο σπίτι την ώρα της επίθεσης αλλά δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αρχές συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση έναν 16χρονο κι έναν 17χρονο, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από τον πίσω φράχτη του σπιτιού του 39χρονου.

Οι δύο συνελήφθησαν λίγο μετά τη μία. Το απόγευμα της Κυριακής τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, ενώ η Αστυνομία αναζητά ακόμα τρία άτομα, ως εμπλεκόμενα στον φόνο.

Greek Cypriot Kevin (Kyriakos or Koulis) Kourtis was murdered in Sydney, Australia. His father is from Agios Amvrosios, in the Kyrenia region, and his mother from Lympia, near Nicosia. May his soul rest in peace. RIP https://t.co/IcJtcZHVXF

— Chris Krzentz (@ChrisKrzentz) May 25, 2020