Μακάβρια ανακάλυψη στη Βρετανία, βρέθηκε ακρωτηριασμένο ανθρώπινο σώμα μέσα σε βαλίτσα

Ακρωτηριασμένο ανθρώπινο σώμα βρήκε ένας αστυνομικός στη Βρετανία, μέσα σε βαλίτσα που μετέφερε ένα ζευγάρι στα σύνορα Αγγλίας- Ουαλίας.

Όπως γράφει η εφημερίδα Mirror, μετά το μακάβριο εύρημα, το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν δύο άτομα στα προάστια του Coleford και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλα ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν σε κοντινή περιοχή.

Το ζευγάρι περπατούσε στον δρόμο κι ένας διερχόμενος αστυνομικός τους υποπτεύθηκε και τους σταμάτησε.

«Λόγω της εν εξελίξει έρευνας υπάρχει αποκλεισμός δρόμων μεταξύ Monmouth και Coleford» ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

«Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινα μέλη. Διερευνάται το συμβάν και τα ευρήματα εξετάζονται».

Police have launched a murder investigation after suspected human remains were found in a Forest town.

Two people have been arrested on suspicion of murder after the discovery last night and a large area on the outskirts of Coleford remains cordoned off.https://t.co/WnYnNzI3M4

— London & UK Crime.. (@CrimeLdn) May 13, 2020