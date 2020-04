Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε τρία βίντεο με «ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα»

Τρία βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο, στα οποία φαίνονται Αμερικανοί πιλότοι να αντικρίζουν «μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα».

Όπως γράφει ο Guardian, τα βίντεο, τα οποία απεικονίζουν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, «ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα», είχαν προηγουμένως διαρρεύσει, με ορισμένους να πιστεύουν πως απεικονίζουν UFO.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως έδωσε στη δημοσιότητα το οπτικό υλικό (όλες οι εικόνες εδώ) «για να ξεκαθαρίσει κάθε ενδεχόμενη παρανόηση του κοινού για το εάν αυτό το οπτικό υλικό που κυκλοφορούσε ήταν αληθινό ή όχι και εάν υπάρχει και κάτι άλλο πέραν του βίντεο»

«Έπειτα από ενδελεχή εξέταση, το υπουργείο έχει κρίνει πως η δημοσιοποίηση των τριών βίντεο δεν αποκαλύπτει ευαίσθητα στοιχεία συστημάτων ούτε προσκρούει σε μεταγενέστερες έρευνες για εισβολές στον στρατιωτικό εναέριο χώρο από μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα βίντεο «κυκλοφορούσαν έπειτα από διαρροές το 2007 και το 2017» προσθέτει η ανακοίνωση, ενώ τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούνται στα βίντεο παραμένουν χαρακτηρισμένα ως «μη αναγνωρισμένα».

Τα τρία βίντεο δείχνουν αυτά που είχαν οι πιλότοι σε εκπαιδευτικές πτήσεις το 2004 και το 2015. Δύο από τα βίντεο είχαν δημοσιευθεί από τους New York Times το 2017. Το άλλο είχε δημοσιοποιηθεί από την οργάνωση To the Stars Academy of Arts and Science.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η δημοσιοποίηση των βίντεο και από το ίδιο το Πεντάγωνο ενισχύει την αυθεντικότητά τους αλλά και θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες εικασίες περί πρόσφατων «συναντήσεων» ανθρώπων με εξωγήινους.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020