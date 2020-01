Σεισμός στην Τουρκία: Ζημιές και στη Συρία – Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Τουρκία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στη γειτονική Συρία προκαλώντας ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού τοποθετείται στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ένα βίντεο που ανέβηκε στο twitter δείχνει πως ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού.

Στο συγκεκριμένο βίντεο διακρίνεται ένας ανεμιστήρας οροφής, από σπίτι στη Συρία, να κουνιέται από τη δόνηση.

Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία από την πόλη αλ-Μπαντ με ορισμένα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές

