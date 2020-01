Elon Musk: Θα μεταφέρω ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη έως το 2050

Περισσότερο αποφασισμένος από ποτέ εμφανίστηκε ο δισεκατομμυριούχος, Elon Musk και CEO της SpaceX για τη δημιουργία αποικίας του Άρη από το ανθρώπινο είδος και τη μεταφορά ενός εκατομμυρίου Γήινων έως το 2050 σε αυτόν.

Σε μία σειρά από tweets o καινοτόμος επιχειρηματίας αποκάλυψε το όραμά του για την κατάκτηση του κόκκινου πλανήτη.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) 17 Ιανουαρίου 2020