Τα ΗΑΕ στηρίζουν τις γερμανικές προσπάθειες για τη Λιβύη

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, με ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως η χώρα του υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις γερμανικές προσπάθειες στη σύγκληση της διάσκεψης και τους στόχους της διεθνούς κοινότητας για ειρήνη και σταθερότητα στη Λιβύη».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ Γκαργκάς τόνισε πως «προσβλέπει σε μια επιτυχή διάσκεψη του Βερολίνου» και υπογράμμισε τις κοινές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Λιβύη.

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε χθες πως η διάσκεψη της Κυριακής θα πρέπει να επιχειρήσει να πετύχει την εκ νέου επιβολή ενός εμπάργκο όπλων.

Looking foreword to a successful Berlin Conference in our joint efforts towards an end to the conflict in Libya. The UAE unreservedly supports German efforts in convening the conference & the international community’s goals of peace & stability in Libya.

