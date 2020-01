Τραμπ για δολοφονία Σουλεϊμανί: «Δεν έχει σημασία αν υπήρχε επικείμενη επίθεση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα 13 Ιανουαρίου την απόφασή του για τον θάνατο του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο στρατηγός αποτελούσε επικείμενη απειλή για τις ΗΠΑ, αλλά επεσήμανε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό δεδομένου του παρελθόντος του.

«Τα ΜΜΕ των Ψευδών Ειδήσεων και οι Δημοκρατικοί Εταίροι τους εργάζονται σκληρά για να καθορίσουν εάν η μελλοντική επίθεση που θα εξαπέλυε ο τρομοκράτης Σουλεϊμανί ήταν «επικείμενη» ή όχι και εάν η ομάδα μου συμφωνούσε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2020