Τραμπ προς Ιράν: Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η κυβέρνησή του παρακολουθεί στενά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν μετά την παραδοχή της ιρανικής κυβέρνησης ότι κατέρριψε κατά λάθος το ουκρανικό επιβατηγό αεροσκάφος.

Η αεροπορική τραγωδία στο Ιράν κόστισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους.

«Προς τον γενναίο πολύπαθο λαό του Ιράν: Στάθηκα στο πλευρό σου από την έναρξη της Προεδρίας μου και η Κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σου. Παρακολουθούμε στενά τις διαδηλώσεις σας και αντλούμε έμπνευση από το κουράγιό σας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020