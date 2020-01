Ο ιρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι κατέρριψε άθελά του το ουκρανικό Boeing 737

Την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing 737 παραδέχτηκε ο ιρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για «ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό».

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

Για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing 737 τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, εκφράζοντας τη λύπη του «γι’ αυτό το καταστροφικό λάθος».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος. Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», έγραψε αρχικά το Twitter ο Ροχανί, ενώ σε ξεχωριστή του ανάρτηση υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα για τις συνθήκες της κατάρριψης του ουκρανικού αεροσκάφους.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

