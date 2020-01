Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Οι μπουλντόζες στο σημείο της συντριβής και οι κατηγορίες για δολιοφθορές

Το Ιράν χρησιμοποιεί μπουλντόζες για να απομακρύνει συντρίμμια από το σημείο της συντριβής του ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους, πιθανότατα καταστρέφοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αποδειχθεί τι συνέβη στη μοιραία πτήση, σύμφωνα με καταγγελίες.

Όπως αναφέρει το Business Insider, φωτογραφίες και αναφορές από το σημείο του δυστυχήματος, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Ιράν Τεχεράνη, δείχνουν τουλάχιστον μία μπουλντόζα να εκτελεί εργασίες στο σημείο, όπου το Boeing 737-800 συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο όλων των 176 επιβαινόντων.

Το δυστύχημα βρίσκεται στο μέσο μίας έντονης γεωπολιτικής μάχης σχετικά με τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση για τις Ουκρανικές Διεθνείς Αερογραμμές (Ukrainian International Airlines).

Το Ιράν ανέφερε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη εξαιτίας ενός αδιευκρίνιστου τεχνικού ζητήματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ωστόσο οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά ισχυρίζονται ότι το τζετ χτυπήθηκε από έναν ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος, βασισμένες σε πληροφορίες των μυστικών τους υπηρεσιών. Μάλιστα ένα βίντεο έκανε την εμφάνισή του στα social media, το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος πλήττει το αεροσκάφος.

Ο ερευνητής του website Bellingcat Giancarlo Fiorella ανάρτησε μία σειρά φωτογραφίες, που όπως ανέφερε, δείχνουν βαριά μηχανήματα να εκτελούν εργασίες.

I cannot stress how devastating this would be, if true. The bulldozing of the #PS752 crash site at this stage would destroy the hopes of a thorough investigation into what happened. https://t.co/CJ6NfstMJw — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) 9 Ιανουαρίου 2020

«Βρίσκω αυτές τις φωτογραφίες ενοχλητικές επειδή μπορεί δυνητικά το σημείο να είναι σκηνικό εγκλήματος» είπε στο κανάλι Channel 4.

«Αν πρόκειται για συντριβή με πύραυλο, δεν μπορείς να "ανακατεύεις" το σημείο της συντριβής πριν διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα, και είμαι σίγουρος ότι μία τέτοια δεν έχει γίνει».

Ένας άλλος ερευνητής του ίδιου ιστότοπου, ο Eliot Higgins, ανάρτησε στο Twitter ότι το να πειράζεις τα συντρίμμια μπορεί να κάνει «σχεδόν αδύνατη» την κανονική έρευνα για το δυστύχημα.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 9 Ιανουαρίου 2020

Κάποιοι άλλοι, όπως ο Αμερικανός πρέσβης στη Γερμανία, κατηγόρησε το Ιράν ότι ετοιμάζει συγκάλυψη.

No one knows how to clean up a site before the inspectors come better than the Iranians. #PS752 https://t.co/PBOFzwDnYL — Richard Grenell (@RichardGrenell) 9 Ιανουαρίου 2020

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Το ουκρανικό τζετ κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Boeing, της οποίας η συμμετοχή στις έρευνες τίθεται εν αμφιβόλω εξαιτίας της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα επιτραπεί στις ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση στο σημείο της συντριβής για να διεξάγουν τη δική τους έρευνα, αλλά σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ «να είναι παρούσες».

Σύμφωνα ωστόσο με την Wall Street Journal, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής της Ιρανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ali Abedzadeh, η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να δώσει πληροφορίες από τα ηχητικά αρχεία της πτήσης στην Boeing ή την Ουάσινγκτον.

Η έρευνα μάλιστα δυσχεραίνει καθώς αρχικές αναφορές από το Ιράν αναφέρουν ότι τα μαύρα κουτιά υπέστησαν ζημιές και έχασαν μέρος της μνήμης τους, όπως ανέφερε το Associated Press.

Οι αναφορές από το Ιράν αναφέρουν επίσης ότι «κανένα ραδιομήνυμα δεν ελήφθη, στο οποίο ο πιλότος να κάνει λόγο για κάποια ασυνήθιστη κατάσταση» και ότι οι αυτόπτες μάρτυρες θυμούνται να βλέπουν το αεροπλάνο να τυλίγεται στις φλόγες πριν την προστριβή.

Ο Abedzadeh αρνήθηκε κάθε ευθύνη του Ιράν για το δυστύχημα, προσθέτοντας ότι δεν «ήταν δυνατόν» ιρανικός πύραυλος να χτύπησε το τζετ.

«Πώς θα μπορούσε το αντιαεροπορικό σύστημα να το πλήξει;» είπε. «Δεν βρισκόταν σε περιοχή ασφαλείας».

«Απολύτως άτοποι οι ισχυρισμοί για μπουλντόζες»

Το Ιράν δεν έριξε το ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στην Τεχεράνη, δήλωσε ο πρέσβης της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία Hamid Baeidinejad στο Sky News.

Ο Baeidinejad επίσης αμφισβήτησε την «εγκυρότητα» του υλικού που φαίνεται να δείχνει πύραυλο να πλήττει την πτήση Boeing.

Όταν ρωτήθηκε για το οπτικό υλικό με τις μπουλντόζες, ανέφερε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί είναι «απολύτως άτοποι».

«Τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορείτε να κρίνετε, οι δημοσιογράφοι στο έδαφος δεν μπορούν να κρίνουν. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει. Ένας ξένος υπουργός ή πρωθυπουργός δεν μπορούν να κρίνουν το ζήτημα».

Ο Baeidinejad δήλωσε ότι το Ιράν «είναι βέβαιο ότι κανένας πύραυλος δεν εκτοξεύθηκε στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος». Ο Ιρανός διπλωμάτης προειδοποίησε μάλιστα να μην βγαίνουν γρήγορα συμπεράσματα.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κρίνουμε από βίντεο που κυκλοφορούν όταν δεν γνωρίζουμε για την εγκυρότητά τους» είπε για το βίντεο που φέρεται να δείχνει πύραυλο να πλήττει το αεροσκάφος.

Η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε μερικές ώρες μετά την εκτόξευση από το Ιράν βαλλιστικών πυραύλων εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί.