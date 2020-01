Οι Αμερικανοί δεν ξέρουν πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη

Σε μια κατάσταση που μύριζε «μπαρούτι» με το Ιράν βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα οι ΗΠΑ, μετά την εξόντωση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ωστόσο οι πολίτες της χώρας δεν γνωρίζουν ούτε καν πού πέφτει η χώρα αυτή, όπως αποδεικνύει μια έρευνα την οποία διεξήγαγαν της Morning Consult και του Politico.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, η οποία διενεργήθηκε στο διάστημα 4-5 Ιανουαρίου, μόλις το 23% των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ κατάφεραν να βρουν το Ιράν σε παγκόσμιο χάρτη που δεν ανέφερε ονομασίες χωρών.

Δεν ήταν μικρό και το ποσοστό όσων μπέρδεψαν τη χώρα με το γειτονικό Ιράκ, το οποίο ανέρχεται στο 8%.

Σύμφωνα με τον χάρτη των απαντήσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι περισσότεροι εστίασαν στη Μέση Ανατολή, έστω και με λάθος επιλογή, αλλά αρκετοί ήταν εκείνοι που... ξέφυγαν λιγάκι, καθώς οι επιλογές τους ήταν στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Ρωσία, στην Αφρική και ακόμη πιο μακριά.

Οι επιλογές που έκαναν τη μεγαλύτερη έκπληξη αφορούν όσους επέλεξαν την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Γροιλανδία (!), τη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού, ενώ ακόμη χειρότερες μπορούν να χαρακτηριστούν οι επιλογές του Καναδά, ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών!

Η έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες και πιο μορφωμένοι και ευκατάστατοι ερωτηθέντες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν το Ιράν στον χάρτη, ενώ δεν έπαιξε κανένα ρόλο η ηλικία τους ή η πολιτική τους προτίμηση.

Το ακόμη πιο περίεργο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 47% των ερωτηθέντων ενέκριναν την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εξοντωθεί ο στρατηγός Σουλεϊμανί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των διαφωνούντων ανήλθε στο 40%. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, τόσο οι υπέρμαχοι αυτής της κίνησης όσο και αυτοί που την καταδίκασαν, είχαν περίπου ίδιο ποσοστό «ευστοχίας» πάνω στον χάρτη.

This thread is pure gold, thank @jpiacenza and @MorningConsult ! (Would not be surprised if the US military tomorrow bombed Hull) https://t.co/D56QL1L52x

— Corrado Topi (@CorradoTopi) January 9, 2020