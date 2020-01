Το γράμμα 11χρονου στον μελλοντικό εαυτό του και πώς του τα έφερε η ζωή

Στα 11 του έγραψε γράμμα στον εαυτό του. Το άνοιξε στα 39 για να δει σε πόσα από αυτά που είχε γράψει έπεσε μέσα.

Όταν ήταν 11 αλλιώς ονειρευόταν τη ζωή του. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια...

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1991 όταν ένας 11χρονος από τον Καναδά έγραψε ένα μικρό γράμμα προς τον εαυτό του και φέτος την Πρωτοχρονιά αποφάσισε να το ανοίξει.

Ο Μιτς Μπρόγκαν μετά από παρότρυνση του παππού του, απάντησε σε μια λίστα από 11 προβλέψεις και τις σφράγισε σε ένα φάκελο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

Το άνοιξε Πρωτοχρονιά. Ο 39χρονος από το Οντάριο είπε πως δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε γράψει στο γράμμα. Μέσα στο φάκελο υπήρχε ένα λεπτό διπλωμένο χαρτί και ένα παλιό χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου Καναδά από το 1954. Όταν όμως άνοιξε το γράμμα, θυμήθηκε τα πάντα.

«Κοιτάζοντας τις λέξεις στη σελίδα, σχεδόν θυμήθηκα όλες τις ιδέες μου», λέει ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC.

Στο πάνω μέρος της επιστολής υπήρχε η ταχυδρομική διεύθυνση από το σπίτι που έμενε όταν ήταν παιδί, η ημερομηνία -25 Αυγούστου 1991- και ένας χάρτης με τις υπόλοιπες δυο κάψουλες που με τον ξάδερφό του είχαν θάψει το σπίτι του παππού τους.

Ποιες ήταν όμως οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις , σχεδόν πριν από τρεις δεκαετίες; Θα παντρευόταν, θα έκανε δυο παιδιά και θα είχε πλέον δικό του σπίτι, βάρκα, αυτοκίνητο και ένα φορτηγό.

Τελικά από τις προβλέψεις του στο γράμμα, οι περισσότερες δεν επαληθεύτηκαν. Η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

Το 2006 τον χτύπησε ένας μεθυσμένος οδηγός με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην σπονδυλική στήλη και να είναι έκτοτε τετραπληγικός.

Σήμερα δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει παιδιά και ο άνθρωπος δεν έχει εποικήσει ακόμη άλλους πλανήτες. Ακόμα, δεν έγινε ποτέ ούτε συγγραφέας ούτε δικηγόρος αλλά επιχειρηματίας.

Yesterday @mitch_brogan opened an envelope sealed for nearly 30 yrs. Inside are predictions he made as a young boy and a map - leading to two buried time capsules in Quebec. He joined @jnorthcottCBC to talk about those predictions and a treasure hunt decades in the making. #CBCNN pic.twitter.com/6mWPm3Ucop

— CBC Morning Live (@CBCMorningLive) 2 Ιανουαρίου 2020