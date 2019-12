Επίθεση στη Νέα Υόρκη: Για τρομοκρατία μιλά ο κυβερνήτης

Η επίθεση με μαχαίρι από άνδρα που εισέβαλε σε γιορτή στην κατοικία ραββίνου και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους το βράδυ του Σαββάτου αποτελεί μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Σε αυτή τη δήλωση προχώρησε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Επισκεπτόμενος το σημείο στην κομητεία Ρόκλαντ, περίπου 48 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, ο Άντριου Κουόμο συναντήθηκε με τα θύματα που συμμετείχαν στη γιορτή της Χανουκά στην κατοικία του ραβίνου Χάιμ Ροτενμπεργκ.

I met today with Jewish faith leaders and law enforcement officers in Rockland County following last night's horrifying attack. Let’s be clear: This was an act of domestic terrorism, and we must and will take strong action to keep this vile cancer of hate from spreading. pic.twitter.com/JNdMTgopLh — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 29, 2019

«Πρόκειται για τρομοκρατία, είναι εγχώρια τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κουόμο. «Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν την πρόθεση να προκαλέσουν μαζικό κακό, μαζική βία, να προκαλέσουν φόβο στη βάση της φυλής, του χρώματος, των θρησκευτικών πεποιθήσεων.»

Είπε πως θέλει η Νέα Υόρκη να γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που θα έχει έναν νόμο για την εγχώρια τρομοκρατία.

Οι αρχές δήλωσαν πως ο ύποπτος ο 37χρονος Γκράφτον Τόμας από το Γκρίνγουντ Λέικ της Νέας Υόρκης, συνελήφθη στο Μανχάταν αφού διέφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο της επίθεσης στη μικρή πόλη Μονσέι.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί πέντε κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και κρατείται με την εγγύηση να έχει οριστεί στα πέντε εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο Μάικλ Σπεχτ, επόπτης της πόλης Ραμέιπο, στο Twitter. Ο Τόμας θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 3 Ιανουαρίου.

In court to observe arraignment of Grafton Thomas on five counts of attempted murder from last night’s attack on a Chanukah celebration in Monsey. Justice Schoenberger ordered Thomas held on $5,000,000 bail and scheduled him to return to Court on January 3. — Sup. Michael Specht (@MichaelBSpecht) December 29, 2019

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια φρικτή επίθεση.

«Πρέπει όλοι να ενωθούμε για να πολεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε και να εξαλείψουμε την κακόβουλη μάστιγα του αντισημιτισμού», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Δεκεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τον Γιόσι Γκέστετνερ, συνιδρυτή του Συμβουλίου Δημοσίων Υποθέσεων Ορθοδόξων Εβραίων, ο επιτιθέμενος είχε το πρόσωπο εν μέρει καλυμμένο με ένα φουλάρι όταν επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι πέντε ανθρώπους, δύο από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην κατοικία του ραβίνου είπε πως άρχισε να προσεύχεται για τη ζωή του όταν είδε τον επιτιθέμενο να βγάζει ένα μεγάλο μαχαίρι από μια θήκη.

«Ήταν περίπου στο μέγεθος ενός σκουπόξυλου», είπε ο Άρον Κον στους New York Times.