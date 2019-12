Ρώσοι χάκερς «χτύπησαν» το ισπανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE

Το ισπανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE ανακοίνωσε ότι άτομα των οποίων η ταυτότητα δεν είναι γνωστή πρόβαλαν στον ιστότοπό του παράνομα εκπομπή του ρωσικού δικτύου Russia Today που παρουσίαζε τον αυτοεξόριστο Καταλανό αυτονομιστή ηγέτη Κάρλες Πούτζντεμον την περασμένη Πέμπτη.

Εκπρόσωπος του TVE δήλωσε ότι τα άτομα αυτά δεν παραβίασαν κανέναν φραγμό κυβερνοασφάλειας, αλλά επωφελήθηκαν από ένα κανάλι στο Διαδίκτυο που παρέμενε ανοικτό για συνεχή ροή προγράμματος. Η έρευνα συνεχίζεται για να βρεθεί γιατί ο ιστότοπος ήταν ανοικτός και για να ταυτοποιηθούν τα άτομα αυτά.

Την περασμένη Πέμπτη, μια συνέντευξη με τον Πουτζντεμόν και έναν ακόμη, τον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα, παραγωγής του ρωσικού κρατικού μέσου ενημέρωσης, προβλήθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο του TVE εκτός του κανονικού του προγράμματος μετάδοσης.

Holy cow. Hackers suspected to be Russian hacked into a Spanish TV channel and broadcast an RT interview with Catalan separatist leader Carles Puigdemont.

Margarita Simonyan, editor in chief of RT, said "We don't know who did it. But it was beautiful." https://t.co/MLk9P7pTQL

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) 17 Δεκεμβρίου 2019